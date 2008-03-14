На ”Индар” осуществлена рейдерская атака

Минздрав Украины обратился в Генеральную прокуратуру, МВД, Министерства иностранных дел, Министерства экономики, СБУ и в Хозяйственный суд Киева с ходатайством предпринять безотлагательные меры относительно рейдерской атаки на завод "Индар".

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Минздрава Украины, руководство "Госмедпрома" в лице генерального директора Бирюкова О. В., с нарушением действующего законодательства, без согласования Минздрава и без разрешения Фонда Госимущества Украины осуществило отчуждение 70,7% ОАО "Индар" в интересах иностранной фирмы.

Исходя из того, что руководство "Госмедпрома" неоднократно допускало нарушение в своей деятельности, а также с целью обеспечения эффективного контроля за сохранением государственной собственности, 12.02.08 приказом Минздрава Украины № 25-об отстранено от выполнения обязанностей генерального директора ДАК "Госмедпрома" Бирюкова Олега Васильевича. Вместе с тем, постановлением Носовского районного суда Черниговской области № 2-225/2008 от 22.02.2008 действие приказа Министерства здравоохранения Украины, и Бирюков был восстановлен на должности.

Согласно выписки с реестра, полученного Минздравом 11.03.08, в период с 23.02.08 по 11.03.08 Бирюковым О.В.отчужено акций стоимостью 57 187 905 грн., что составляет 70,7016% уставного фонда ЗАО "Индар" от "Госмедпрома" в интересах Gerist Invest Limited (United Kingdom, Лондон Сьют, 12, 458-458 Стрейд Лондон).

Минздрав вместе с другими Центральными органами исполнительной власти направляет свои усилия на устранение нарушения закона и возвращения государственного пакета акций в собственность государства.