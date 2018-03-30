Март - прекрасное время для ”генеральной уборки” организма

Загрязнение органов происходит на клеточном уровне. В результате жизнедеятельности организма, внутри клеток постоянно накапливаются отходы, а также некоторые вредные вещества, которые подавляют нормальную деятельность клеток. Клетка становится нежизнеспособной, разлагается, отравляя организм. В некоторых случаях запускается механизм перерождения клеток и начинается рост опухоли. Теперь нужно запомнить несколько важных принципов, без которых нормальная очистка организма не состоится. В "уборке" организма имеет значение последовательность Важно соблюдать последовательность очистительных процедур. Если мы будем пытаться очистить организм с помощью хорошо известного средства под названием "баня" или "сауна", но не очистим перед этим кишечник и печень, то пользы будет мало. Ведь токсины из этих органов сразу попадут в кровь и начнут опять отравлять организм. Главным загрязнителем среды организма является толстая кишка. Естественно, что и очистительные процедуры нужно начинать с нее. Дальше нужно браться за очищение печени. Этот орган является естественным фильтром, и вся кровь из кишечника попадает сначала в печень, а уже потом разносится по всему организму. После печени - очередь почек. А заканчивать "генеральную уборку" своего организма следует очисткой на клеточном уровне.

Чтобы вывести шлаки из печени, сначала нужно их «расшевелить» В некоторых случаях непосредственно перед очистительными процедурами нужно провести подготовительные мероприятия, которые называются "смягчение организма". Чтобы усилить очистительный эффект, нужно расшевелить вредные отложения, шлаки и "подвести" их к органам выделения. С этой целью пьют много теплой воды, дополнительно разогревают организм. Эти мероприятия помогают усилить циркуляцию жидкости в тканях, а оттуда их легче эвакуировать. Например, чтобы качественно очистить печень, нужно вызвать мощный желчегонный эффект с помощью стимуляции сокращений желчного пузыря и раскрытия общего желчного протока. Для этого можно воспользоваться средствами, которые продаются в аптеках: магнезия, сорбит, отвар желчегонных трав, а также масла. Важно хорошо разогреть печенку. Тепло – самый лучший способ уменьшения болезненных спазмов этого органа. Прогревание улучшает кровоток в печени, активизирует ферментативные процессы, а также разреживает желчь. Желчные протоки имеют гладкие и блестящие мышцы, благодаря чему могут расширяться до 2 см в диаметре, а в случае сокращения могут развивать такое усилие, что камни с легкостью выходят в кишечник, а оттуда эвакуируются наружу. Потому это важная процедура в процессе очистки, которую не стоит игнорировать. Прогревать печенку нужно в день приема очистительных средств и всю следующую ночь.

Как это делается в официальной медицине

В традиционной медицине чистка печени называется тюбаж.

Член-корреспондент АМН СССР, профессор, зав. кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии 1-го Санкт-Петербургского медицинского института им. И.П. Павлова Е.П. Шувалова, так описывает промывание желчных путей, называемое "тюбаж".

Утром, натощак, больному дают выпить 200-250 миллилитров минеральной воды из предварительно открытой бутылки. Важно чтобы вышел избыток газа. Вода комнатной температуры. К минеральной воде можно добавить 5 гр. сернокислой магнезии или сорбита, что способствует более энергичному освобождению желчного пузыря. Через 15-20 минут снова дают выпить минеральную воду в том же количестве. После приёма воды больной находится в горизонтальном положении в течение 1,5-2 часов, с грелкой в области правого подреберья. Если нет сорбита или сернокислой магнезии, то можно применять насыщенный отвар желчегонных трав.

Самый простой и эффективный метод чистки печени в домашних условиях

За 3 дня до очищения печени переходите преимущественно на растительную пищу. Полезны соки свекольный и яблочный. В день выполнения чистки очень полезно больше пить тёплой, даже горячей жидкости. С утра оденьтесь потеплее, а во второй половине дня на правый бок приложите грелку (с горячей водой, электрогрелку и т.п.). Держать её несколько часов, чтобы печень как следует прогрелась. Когда почувствуете, что правый бок достаточно сильно разогрет (часам к 20) необходимо выпить 100-200 гр. растительного масла (лучше всего оливковое), подогретого до температуры тела, но чем теплее, тем лучше. Важно сделать это на пустой или почти пустой желудок , потому что так масло подействует сильнее. К тому же, при сильно заполненном желудке масло может и "не полезть". (однако за 3-4 часа до приёма масла можно нормально поесть - пища растительная). Пить масло можно небольшими порциями (чтобы не тошнило) и немного запивать приятным напитком. Ещё большего желчегонного эффекта можно добиться, если пить масло вперемешку с лимонным соком (можно заменить лимонной кислотой). Сильный кислый вкус усиливает выделение желчи. Если у Вас нет хорошего масла или Вам не под силу выпить его, то можно воспользоваться сорбитом или сернокислой магнезией (спросите в аптеке). И то и другое берётся по 1-2 столовые ложки, размешивается в стакане минеральной воды и выпивается за 2 приёма с интервалом в 15-20 минут. Затем можно ложиться или садиться и отдыхать. Грелка при этом находится на правом боку. Через 2-3 часа после приёма масла, возможно и позже, начнётся извержение камней и нечистот (возможно это случится утром). Это выразится в мощном послаблении, и Вы сможете увидеть всё "добро", нажитое с помощью неправильного образа жизни.

Лучше, если первая еда после чистки печени будет состоять из большого количества свежевыжатого сока, который дополнительно очистит печень (свекольный, яблочный, морковный). После получения слабительного эффекта, грелку лучше подержать ещё какое-то время. Количество процедур определите сами, но желательно делать их до тех пор, пока печень не прекратит выбрасывать грязь. Можно проделать чистку 2, 3 и более раз, с интервалом в 1-2 дня. Иногда рекомендуют делать тюбаж раз в неделю или месяц для профилактики.

Предостережение. Возможно, что некоторые камни не выйдут из печени сразу, а лишь изменят свое положение, вы почувствуете - об этом известит боль. Тогда следует повторить очистительную процедуру с точным соблюдением всех рекомендаций. Возможно, одно из желчегонных средств (сорбит, магнезия, масло) не подействовало, тогда замените его другим. Если вы имеете серьезные заболевания печени, то перед процедурой очистки обязательно посоветуйтесь с врачом.

Евгений Сивоконь