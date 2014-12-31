Эффективная тренировка за 1 минуту

А что если на­чать за­ни­мать­ся спор­том од­ну ми­ну­ту в день? Все­го лишь од­ну! На этом прин­ци­пе ос­но­вы­ва­ет­ся кай­зен, стра­те­гия ме­нед­ж­мен­та, ис­поль­зу­е­мая япон­ца­ми на­чи­ная с 60-х го­дов про­ш­ло­го ве­ка для улуч­ше­ния ка­чест­ва ра­бо­ты и по­сту­па­тель­ных из­ме­не­ний к луч­ше­му.

«Кай­зен» («по­сто­ян­ное улуч­ше­ние») пред­по­ла­га­ет, что вмес­то то­го, что­бы брать­ся за ка­кую-то мас­штаб­ную про­грам­му, тре­бу­ю­щую боль­шой тра­ты сил, луч­ше на­чать с ма­лень­ких дейст­вий, для ко­то­рых не­об­хо­ди­мы со­всем не­боль­шие уси­лия за ко­рот­кие про­ме­жут­ки вре­ме­ни.

Этот прин­цип обез­ору­жи­ва­ю­ще прост, а при­ме­нять его мож­но во всех сфе­рах жиз­ни. По­тра­тить ми­ну­ту на гим­нас­ти­ку для глаз, сде­лать ми­нут­ный пе­ре­рыв для ме­ди­та­ции, со­вер­шить не­сколь­ко дви­же­ний из йо­ги, про­де­лать ды­ха­тель­ное уп­раж­не­ние или прос­то под­нять­ся пеш­ком по лест­ни­це… Со­вер­шая по од­но­му ма­лень­ко­му шаж­ку за раз, мож­но про­де­лать боль­шой путь.

То­чеч­ное сос­ре­до­то­че­ние на не­боль­ших и лег­ко до­сти­жи­мых це­лях по­зво­ля­ет снять внут­рен­ние за­жи­мы, ме­ша­ю­щие нам из­ме­нить свою жизнь к луч­ше­му.

Стра­те­гия не­боль­ших ша­гов по­зво­ля­ет по­ве­рить в се­бя, из­бе­жать ощу­ще­ния бес­по­мощ­нос­ти, уси­ли­ва­ю­ще­го в нас чувст­во ви­ны и да­же сты­да за собст­вен­ную не­ус­пеш­ность.

Каж­дое ма­лень­кое дейст­вие, со­вер­шен­ное осо­знан­но, яв­ля­ет­ся ис­точ­ни­ком удов­летво­ре­ния – в ито­ге это да­ет нам воз­мож­ность ощу­тить вкус успе­ха.

Идея кай­зен про­ти­во­ре­чит ши­ро­ко рас­прост­ра­нен­но­му сре­ди лю­дей за­пад­ной куль­ту­ры пред­став­ле­нию о том, что толь­ко серь­ез­ные уси­лия мо­гут при­вес­ти к дейст­ви­тель­но впе­чат­ля­ю­ще­му ре­зуль­та­ту, – но это не де­ла­ет ее ме­нее эф­фек­тив­ной. Од­на ми­ну­та ра­бо­ты – не­сколь­ко по­сле­до­ва­тель­ных дви­же­ний, ды­ха­тель­ных уп­раж­не­ний, бук­валь­но две-три аса­ны...

Единст­вен­ное усло­вие – вы­пол­нять уп­раж­не­ния каж­дый день в од­но и то же вре­мя.

Что­бы по­сте­пен­но сде­лать дви­же­ние не­отъ­ем­ле­мой частью сво­ей жиз­ни, хо­ро­ши все ти­пы уп­раж­не­ний (йо­ги­чес­кие аса­ны, ком­плек­сы ци­гун, быст­рая ходь­ба, подъ­ем по сту­пень­кам лест­ни­цы, укреп­ле­ние прес­са).

По­пы­тай­тесь опре­де­лить свои пер­во­оче­ред­ные те­лес­ные по­треб­нос­ти (по­вы­ше­ние то­ну­са, вы­нос­ли­вос­ти, сни­же­ние ве­са, сня­тие на­пря­же­ния) и по­нять, с ка­кой частью те­ла луч­ше на­чать ра­бо­тать.

Эта ми­ну­та по­зво­лит вам вос­ста­но­вить кон­такт с собст­вен­ным те­лом и по­сте­пен­но при­вес­ти в то­нус свои мыш­цы. В вос­точ­ных прак­ти­ках ра­бо­ты с те­лом счи­та­ет­ся, что оно укреп­ля­ет на­шу связь с энер­ги­ей зем­ли, да­ет чувст­во «уко­ре­нен­нос­ти» в жиз­ни, по­мо­га­ет про­ник­нуть­ся до­ве­ри­ем к Все­лен­ной.