Эффективная тренировка за 1 минуту
Занимаясь по чуть-чуть, но ежедневно, мы можем снять закрепившиеся в нашем сознании блоки и снова поверить в себя. Эта идея лежит в основе простой и эффективной японской методики под названием «кайзен»
А что если начать заниматься спортом одну минуту в день? Всего лишь одну! На этом принципе основывается кайзен, стратегия менеджмента, используемая японцами начиная с 60-х годов прошлого века для улучшения качества работы и поступательных изменений к лучшему.
«Кайзен» («постоянное улучшение») предполагает, что вместо того, чтобы браться за какую-то масштабную программу, требующую большой траты сил, лучше начать с маленьких действий, для которых необходимы совсем небольшие усилия за короткие промежутки времени.
Этот принцип обезоруживающе прост, а применять его можно во всех сферах жизни. Потратить минуту на гимнастику для глаз, сделать минутный перерыв для медитации, совершить несколько движений из йоги, проделать дыхательное упражнение или просто подняться пешком по лестнице… Совершая по одному маленькому шажку за раз, можно проделать большой путь.
Точечное сосредоточение на небольших и легко достижимых целях позволяет снять внутренние зажимы, мешающие нам изменить свою жизнь к лучшему.
Стратегия небольших шагов позволяет поверить в себя, избежать ощущения беспомощности, усиливающего в нас чувство вины и даже стыда за собственную неуспешность.
Каждое маленькое действие, совершенное осознанно, является источником удовлетворения – в итоге это дает нам возможность ощутить вкус успеха.
Идея кайзен противоречит широко распространенному среди людей западной культуры представлению о том, что только серьезные усилия могут привести к действительно впечатляющему результату, – но это не делает ее менее эффективной. Одна минута работы – несколько последовательных движений, дыхательных упражнений, буквально две-три асаны...
Единственное условие – выполнять упражнения каждый день в одно и то же время.
Чтобы постепенно сделать движение неотъемлемой частью своей жизни, хороши все типы упражнений (йогические асаны, комплексы цигун, быстрая ходьба, подъем по ступенькам лестницы, укрепление пресса).
Попытайтесь определить свои первоочередные телесные потребности (повышение тонуса, выносливости, снижение веса, снятие напряжения) и понять, с какой частью тела лучше начать работать.
Эта минута позволит вам восстановить контакт с собственным телом и постепенно привести в тонус свои мышцы. В восточных практиках работы с телом считается, что оно укрепляет нашу связь с энергией земли, дает чувство «укорененности» в жизни, помогает проникнуться доверием к Вселенной.