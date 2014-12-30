Датский совет поможет 2 тысячам семей переселенцев из зоны АТО
Датский совет по делам беженцев планирует оказать единовременную финансовую помощь двум тысячам семей переселенцев из зоны АТО, 143 семьи эту помощь уже получили
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.
«Датский совет по делам беженцев уже начал в Запорожской и Днепропетровской областях краткосрочный проект по предоставлению финансовой помощи внутренне перемещенным лицам, чтобы облегчить их проживание в условиях зимнего периода», - говорится в сообщении.
Как заявили представители этой организации Цира Кобалия и Дина Гуд во время состявшейся сегодня встречи со специалистами Минсоцполитики, всего предусматривается предоставить единовременную финансовую помощь 2 тысячам семей. Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза.
«Мы просим содействия министерства в организации этой работы, чтобы помощь была оказана действительно наиболее уязвимым категориям из числа переселенцев и максимально быстро, ведь проект уже должен быть завершен в апреле», - сказала Гуд и добавила, что уже готовится заявка на продолжение этого проекта.
Кроме того, по словам Кобалии, планируются более масштабные проекты на 2015 год, которые предусматривают предоставление мини-грантов для развития малого и среднего бизнеса, чтобы переселенцы могли сами зарабатывать себе на жизнь (открытие пекарен, прачечных, парикмахерских и тому подобное), обеспечение правовой помощи, социальная поддержка детей, людей преклонного возраста лет, малообеспеченных семей.
«Датский совет по делам беженцев – неправительственная организация, основанная в 1956 году, работает в более чем 30 странах - там, где возникает такое понятие, как внутренне перемещенные лица. Мы оказываем помощь людям по всему свету и в настоящее время стремимся совместно с центральными и региональными органами власти в Украине определить самые актуальные векторы сотрудничества», - сообщила Кобалия.
Начальник Управления международных связей Наталия Попова выразила благодарность представителям Датского совета за проявленную инициативу, за понимание украинских проблем и желание помочь в их решении. Она заверила, что Минсоцполитики будет способствовать активному привлечению специалистов органов социальной защиты на местах к сотрудничеству с Датским советом по делам беженцев.