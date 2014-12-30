Датский совет поможет 2 тысячам семей переселенцев из зоны АТО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

«Датский совет по делам беженцев уже начал в Запорожской и Днепропетровской областях краткосрочный проект по предоставлению финансовой помощи внутренне перемещенным лицам, чтобы облегчить их проживание в условиях зимнего периода», - говорится в сообщении.

Как заявили представители этой организации Цира Кобалия и Дина Гуд во время состявшейся сегодня встречи со специалистами Минсоцполитики, всего предусматривается предоставить единовременную финансовую помощь 2 тысячам семей. Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза.

«Мы просим содействия министерства в организации этой работы, чтобы помощь была оказана действительно наиболее уязвимым категориям из числа переселенцев и максимально быстро, ведь проект уже должен быть завершен в апреле», - сказала Гуд и добавила, что уже готовится заявка на продолжение этого проекта.

Кроме того, по словам Кобалии, планируются более масштабные проекты на 2015 год, которые предусматривают предоставление мини-грантов для развития малого и среднего бизнеса, чтобы переселенцы могли сами зарабатывать себе на жизнь (открытие пекарен, прачечных, парикмахерских и тому подобное), обеспечение правовой помощи, социальная поддержка детей, людей преклонного возраста лет, малообеспеченных семей.

«Датский совет по делам беженцев – неправительственная организация, основанная в 1956 году, работает в более чем 30 странах - там, где возникает такое понятие, как внутренне перемещенные лица. Мы оказываем помощь людям по всему свету и в настоящее время стремимся совместно с центральными и региональными органами власти в Украине определить самые актуальные векторы сотрудничества», - сообщила Кобалия.

Начальник Управления международных связей Наталия Попова выразила благодарность представителям Датского совета за проявленную инициативу, за понимание украинских проблем и желание помочь в их решении. Она заверила, что Минсоцполитики будет способствовать активному привлечению специалистов органов социальной защиты на местах к сотрудничеству с Датским советом по делам беженцев.