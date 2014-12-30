Суточная потребность организма в кальции

Однако этот макроэлемент необходим еще для регулирования процесса свертываемости крови, обеспечения мышечной активности, в том числе и сокращений миокарда, нервной системы, важных внутриклеточных и межклеточных процессов, правильного функционирования ферментов и гормонов.

Чтобы все эти механизмы работалибез сбоев, следует обеспечить себя необходимым количеством кальция.

Бытует мнение, что самые надежные источники кальция – мел и яичная скорлупа. Этот макроэлемент в них действительно есть, но в основном в виде нерастворимой соли – карбоната кальция, который практически не усваивается.

Самый надежный источник кальция – молочные продукты. В них этот элемент находится в виде лактата, который легко усваивается и практически весь попадает по назначению. Один стакан молока покрывает почти треть дневной потребности в кальции, а 100 г сыра чеддер и вовсе удовлетворяет ее полностью. Если хотите снизить потребление жиров, можно перейти на обезжиренное молоко – кальция в нем не меньше, чем в обычном.

Если вы плохо переносите лактозу, налегайте на богатые кальцием семена кунжута: в 100 г – суточная норма этого полезного элемента.