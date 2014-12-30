Психологи ГСЧС оказали психологическую помощь более 125,5 тыс. переселенцам из Донбасса

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В частности, психологическая помощь оказана 35 тыс. 704 детям (за сутки – 235 лицам, в том числе 143 детям).

При этом отмечается, что основными проблемными вопросами являются социальное обеспечение – 37,4%, трудоустройство – 20,5%, материальное обеспечение – 18,7%, жилищно-бытовое – 14,9%, психологическая дезадаптация – 8,5%.