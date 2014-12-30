Для получения медицинской помощи обратились свыше 168 тыс переселенцев

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Среди таких переселенцев количество взрослых составляет 100 тыс. 979 человек (за сутки – 7), дети - 67 тыс. 832 (за сутки – 32).

Из них на медицинский учет взято 71 тыс. 39 взрослых (за сутки – 0) и 43 тыс. 812 детей (за сутки – 5), госпитализировано 22 тыс. 840 взрослых (за сутки – 2) и 11 тыс. 955 детей (за сутки – 4).

Проведено 147 тыс. 989 (за сутки – 13) медицинских инструментальных обследований и осмотров. У женщин указанной категории родились 2 тыс. 404 младенца.