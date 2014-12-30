Для получения медицинской помощи обратились свыше 168 тыс переселенцев
14:14, 30 декабря 2014Страна
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Для получения медицинской помощи по временному месту жительства обратились 168 тыс. 811 внутренне перемещенных лиц
Фото: УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Среди таких переселенцев количество взрослых составляет 100 тыс. 979 человек (за сутки – 7), дети - 67 тыс. 832 (за сутки – 32).
Из них на медицинский учет взято 71 тыс. 39 взрослых (за сутки – 0) и 43 тыс. 812 детей (за сутки – 5), госпитализировано 22 тыс. 840 взрослых (за сутки – 2) и 11 тыс. 955 детей (за сутки – 4).
Проведено 147 тыс. 989 (за сутки – 13) медицинских инструментальных обследований и осмотров. У женщин указанной категории родились 2 тыс. 404 младенца.
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