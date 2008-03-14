Процедура искусcтвенного оплодотворения - $ 200

Европейское агентство по репродукции и эмбриологии создало комиссию по обеспечению доступным лечением бесплодия женщин из развивающихся стран. Как ожидается, в Центральной Африке и других беднейших регионах мира будет создана сеть клиник, стоимость процедуры ЭКО в которых не будет превышать 200 долларов.

Средняя центральноафриканская пара имеет по шесть и более детей, и сохранение этой тенденции грозит демографической катастрофой для этого региона с весьма ограниченными водными и продовольственными ресурсами. Однако инициаторов нового благотворительного проекта заботит прежде всего проблема дискриминации бездетных женщин в традиционных обществах.

«Основной задачей является обеспечить нуждающихся безопасным, доступным и приемлемым с точки зрения культурных особенностей лечением», - заявил на конференции Европейского агентства в Брюсселе глава новой комиссии, бельгиец Виллем Омбелет (Willem Ombelet).

По оценкам ВОЗ, число бесплодных женщин репродуктивного возраста развивающихся странах достигает 186 миллионов. В некоторых же регионах Африки бесплодием страдает каждая третья женщина.

В рамках проекта уже открыты две клиники искусственного оплодотворения в Хартуме (Судан) и Кейптауне (ЮАР). Стоимость одного цикла экстракорпорального оплодотворения в них не превышает 200 долларов, при том что в США аналогичная процедура обходится в среднем в 10 000. Одним из путей снижения себестоимости лечения стало сокращение курсов гормональных инъекций и других видов медикаментозной терапии.

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