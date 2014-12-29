Украина получила медицинской гуманитарной помощи на 40 млн. грн
Украина за последние месяцы получила медицинской гуманитарной помощи на сумму свыше 40 млн. грн
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили, проинформировали УНИАН в пресс-службе Минздрава.
По его словам, основными поставщиками помощи стали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), правительство Грузии, Фонд народонаселения ООН в Украине и отечественные производители.
В частности, от ВОЗ, правительства Грузии, Фонда народонаселения ООН в Украине и других международных организаций Минздрав получил за последние два месяца гуманитарной помощи на 10 млн. 806 948,49 грн для улучшения ситуации с обеспеченностью населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.
Как доложил министр, правительством Грузии были предоставлены лекарства, инсулины, вакцины, изделия медицинского назначения и расходные материалы для проведения аппаратного гемодиализа на общую сумму более 5 млн. грн. ВОЗ предоставила лекарственные средства и изделия медицинского назначения в виде акушерских наборов и межведомственных медицинских наборов для неотложной помощи на общую сумму более 3,5 млн. грн, а также крайне необходимые 300 тыс. доз столбнякового анатоксина на сумму более 260 тыс. грн. Фирма «АстраЗенека ЮК Лимитед» (Великобритания) предоставила современные препараты для обезболивания и антибиотики на общую сумму 1 млн 217 тыс. грн. Фонд народонаселения ООН предоставил лекарства и изделия медицинского назначения в виде межведомственных медицинских наборов для неотложной помощи на общую сумму более 820 тыс. грн.
Кроме того, отечественные фармпроизводители активно участвовали в предоставлении благотворительной помощи для нужд АТО, закупив медпрепараты на общую сумму 466 тыс. грн.
В целом, по словам министра, Минздрав Украины привлек гуманитарной помощи от разных благотворителей на сумму свыше 40 млн. грн.
Квиташвили также сообщил, что в течение декабря-января Глобальным фондом будет осуществлена поставка детских форм лекарств для ВИЧ-инфицированных детей и противотуберкулезных препаратов 2-й очереди на общую сумму 6,6 млн. дол. А впоследствии, благодаря помощи бюро ВОЗ в Украине через ЮНИСЕФ будет закуплена вакцина на 3,5 млн. канадских долларов.