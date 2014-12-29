Украина получила медицинской гуманитарной помощи на 40 млн. грн

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили, проинформировали УНИАН в пресс-службе Минздрава.

По его словам, основными поставщиками помощи стали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), правительство Грузии, Фонд народонаселения ООН в Украине и отечественные производители.

В частности, от ВОЗ, правительства Грузии, Фонда народонаселения ООН в Украине и других международных организаций Минздрав получил за последние два месяца гуманитарной помощи на 10 млн. 806 948,49 грн для улучшения ситуации с обеспеченностью населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Как доложил министр, правительством Грузии были предоставлены лекарства, инсулины, вакцины, изделия медицинского назначения и расходные материалы для проведения аппаратного гемодиализа на общую сумму более 5 млн. грн. ВОЗ предоставила лекарственные средства и изделия медицинского назначения в виде акушерских наборов и межведомственных медицинских наборов для неотложной помощи на общую сумму более 3,5 млн. грн, а также крайне необходимые 300 тыс. доз столбнякового анатоксина на сумму более 260 тыс. грн. Фирма «АстраЗенека ЮК Лимитед» (Великобритания) предоставила современные препараты для обезболивания и антибиотики на общую сумму 1 млн 217 тыс. грн. Фонд народонаселения ООН предоставил лекарства и изделия медицинского назначения в виде межведомственных медицинских наборов для неотложной помощи на общую сумму более 820 тыс. грн.

Кроме того, отечественные фармпроизводители активно участвовали в предоставлении благотворительной помощи для нужд АТО, закупив медпрепараты на общую сумму 466 тыс. грн.

В целом, по словам министра, Минздрав Украины привлек гуманитарной помощи от разных благотворителей на сумму свыше 40 млн. грн.

Квиташвили также сообщил, что в течение декабря-января Глобальным фондом будет осуществлена поставка детских форм лекарств для ВИЧ-инфицированных детей и противотуберкулезных препаратов 2-й очереди на общую сумму 6,6 млн. дол. А впоследствии, благодаря помощи бюро ВОЗ в Украине через ЮНИСЕФ будет закуплена вакцина на 3,5 млн. канадских долларов.