Пуск морской воды в пересыхающий Куяльницкий лиман не повредит его целебным свойствам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил советник председателя Одесской областной государственной администрации Михаил Кучук. «Начала работать так называемая труба, связывающая Черное море с Куяльницким лиманом. Работы были выполнены по рекомендации трех не связанных между собой экологических институтов», - отметил он.

По его словам, вода Черного моря не должна сказаться на целебных свойствах лимана. В частности, как отметил советник главы ОГА, за последнее столетие Куяльник уже не первый раз наполняется морской водой. Первый раз это было сделано в 1926 году «целенаправленно», а в начале 1940-х, во время Великой Отечественной войны, морская вода попала в лиман в результате разрушения дамбы, взорванной при отступлении советских войск.

«Тогда воды из моря поступило достаточно много. То есть, море не ухудшило свойства Куяльника», - отметил Кучук.

Он добавил, что сейчас пуск воды будет длиться ориентировочно до апреля-марта 2014 года. Предполагается, что за данный период в лиман поступит 7,5-8 млн кубов морской воды, «а уже в следующие сезоны остальные недостающие - 20-22 млн кубов».

Забор воды производится на глубине 5,2 метра, на расстоянии 380 метров от берега.

Контроль воды (поступающей и в лимане) будет проводиться ежемесячно, данные мониторинга поступят ученым, задача которых принимать решение о дальнейшей работе трубы.

Как отметил Кучук, проект также предусматривает поступление в лиман пресной воды из реки Большой Куяльник. Сейчас разрабатывается соответствующая документация.

«К сожалению я не могу сказать, что все работы по незаконной добыче песка в русле Большого Куяльника закончены. Такие работы повторяются вновь, мы обращались и в милицию, и в прокуратуру... В дальнейшем будет приниматься решение о том, какие дамбы нужно снимать, чтобы допустить воду из реки в лиман», - сказал Кучук.

Как сообщал УНИАН, экологи неоднократно заявляли, о гибели Куяльницкого лимана в связи с изменениями климатических условий, браконьерском использовании воды реки Большой Куяльник и других водотоков в бассейне Куяльницкого лимана, незаконной добычей песка.

23 декабря Одесский областной совет поддержал ходатайство ОГА об объявлении природных территорий лимана курортом государственного значения «Куяльницкий лиман».

24 декабря в Одессе произведен пуск морской воды в пересыхающий Куяльницкий лиман. Общая стоимость проекта составила более 23 млн грн, его финансирование осуществлялось за счет государственного и областного бюджетов.