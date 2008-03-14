Гонконг опроверг слухи об эпидемии неизвестного смертельного заболевания Зафиксированные в Гонконге случаи гибели 3 детей с симптомами гриппа и последовавшее за этим закрытие детских садов и начальных школ не означает, что городу угрожает эпидемия некоего смертельно опасного заболевания. Об этом заявила группа ведущих гонконгских медицинских экспертов.

"Нет никаких свидетельств того, что вирус гриппа стал более токсичным и опасным. Нынешняя же сезонная вспышка носит умеренный характер и не более масштабная, чем в предыдущие годы. Ситуация не столь серьезная", - подчеркнул главный микробиолог Юэн Квок Юн.

Из-за угрозы гриппа накануне здесь были закрыты все детские сады и начальные школы.

"Подробности"