В Украину прибыл гуманитарный груз из Польши
Польско-украинскую границу пересек грузовик с пятью тонами гуманитарного груза
Об этом сообщила пресс-служба фонда "Открытый диалог".
Согласно сообщению, Евромайдан в Варшаве собрал теплую одежду и обувь для военных и вынужденных переселенцев на востоке страны Для военных теплые вещи были закуплены за средства, собранные благодаря проекту "Бронежилеты".
«Это публичный сбор, который был создан для обеспечения украинских военнослужащих и Национальной гвардии основными мерами безопасности для защиты жизни и здоровья», - отмечается в сообщении.
"Теплые вещи для вынужденных переселенцев приносили люди. Там есть также открытки, записки и новогодние подарки", - сказала координатор проекта Наталия Панченко.
Рождественский груз попадет в Славянск и окраины, поскольку, по данным работников фонда, именно там сейчас находится больше всего вынужденных переселенцев. Также помощь будет направлена в те батальоны, где она больше всего нужна, отмечает Европейская правда.
Напомним, ранее сообщалось, что Евромайдан в Варшаве собрал для Украины один миллион злотых.
Благодаря этому было отправлено на восток Украины 1902 средства индивидуальной защиты, а также 35 тонн гуманитарной помощи.
Кроме того, в Польшу были приглашены 23 члена семей воинов, раненных в боях, а также была оказана помощь беженцам и предоставлено около 500 психологических консультаций.