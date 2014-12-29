В Украину прибыл гуманитарный груз из Польши

Об этом сообщила пресс-служба фонда "Открытый диалог".

Согласно сообщению, Евромайдан в Варшаве собрал теплую одежду и обувь для военных и вынужденных переселенцев на востоке страны Для военных теплые вещи были закуплены за средства, собранные благодаря проекту "Бронежилеты".

«Это публичный сбор, который был создан для обеспечения украинских военнослужащих и Национальной гвардии основными мерами безопасности для защиты жизни и здоровья», - отмечается в сообщении.

"Теплые вещи для вынужденных переселенцев приносили люди. Там есть также открытки, записки и новогодние подарки", - сказала координатор проекта Наталия Панченко.

Рождественский груз попадет в Славянск и окраины, поскольку, по данным работников фонда, именно там сейчас находится больше всего вынужденных переселенцев. Также помощь будет направлена в те батальоны, где она больше всего нужна, отмечает Европейская правда.

Напомним, ранее сообщалось, что Евромайдан в Варшаве собрал для Украины один миллион злотых.

Благодаря этому было отправлено на восток Украины 1902 средства индивидуальной защиты, а также 35 тонн гуманитарной помощи.

Кроме того, в Польшу были приглашены 23 члена семей воинов, раненных в боях, а также была оказана помощь беженцам и предоставлено около 500 психологических консультаций.