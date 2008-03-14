Донецкие хирурги вырастили малышке новое сердце

В донецком Институте неотложной и восстановительной хирургии провели операцию, подобной которой в СНГ еще не делали. Здесь четырехмесячной киевлянке вырастили новое сердце!

Уникальная операция стала возможна благодаря недавним разработкам местных медиков.

Напомним, донецкие кардиохирурги впервые в СНГ освоили технологию выращивания клеток сердца из так называемых стромальных стволовых клеток, которые берутся из спинного мозга человека. Новые клетки сердца вводят в ткани больного органа, что позволяет оздоровить его и дает возможность человеку полноценно жить дальше.

После того как эта новость облетела газетные страницы, в институт обратилась киевлянка. У ее четырехмесячной дочурки обнаружили тяжелое врожденное заболевание. Сердце девочки от рождения было сильно увеличено и слабо сокращалось, из-за чего организм недополучал кислород. В результате страдали все органы ребенка - головной мозг, печень, почки… Каждый день был на счету, и тогда, опираясь исключительно на собственные разработки, дончане решились на операцию.

"Мы взяли клетки из костного мозга девочки, вырастили стволовые клетки и вживили их в сердце ребенка, - рассказывает директор Института неотложной и восстановительной хирургии Владислав Гринь. - Стволовые клетки - строительный материал всех органов человека. В сердце девочки они сами начали создавать здоровые ткани. Таким образом нам удалось повысить эффективность работы сердца ребенка не менее чем на 5%. В итоге болезнь мы приостановили!"

Сейчас Таня находится под наблюдением в Киеве. Но донецкие врачи все равно подстраховывают своих столичных коллег. На всякий случай в Институте неотложной и восстановительной хирургии сохранены стволовые клетки девочки, которых при необходимости хватит еще на две подобные операции.

Процесс восстановления сердечной ткани займет еще немало времени - от нескольких месяцев до нескольких лет, все зависит от индивидуальных особенностей организма ребенка. И только когда сердечко девочки будет работать нормально, мы сможем сказать, что нам удалось победить болезнь.

Обозреватель