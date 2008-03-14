В Виннице стареет население - на 100 детей приходится 146 лиц пенсионного возраста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в сообщении управления по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

По данным управления здравоохранения горсовета, в возрастной структуре населения Винницы за последние годы сокращается удельный вес количества детей с 18,3 % (1999 году) до 13,7 % (2007 году), растет удельный вес лиц пенсионного возраста (в 1999 г. – 28,2 %; в 2007 г. – 33,2 %). Эта ситуация свидетельствует о постепенном старении населения.

Показатель рождаемости в городе имеет тенденцию к росту. В роддомах города в 2007 году родилось 5049 детей.

Наиболее существенным проявлением неблагополучия в сфере естественного движения населения города является высокий уровень и неблагоприятная тенденция общей смертности, которая за 5 лет выросла на 10 %.

Первое место среди причин смертности населения города занимают болезни системы кровообращения, которые в 2007 году обусловили 62,7 % всех случаев смерти. Второе место принадлежит злокачественным новообразованиям. Несчастные случаи, травмы и отравления остаются на третьем месте и составляют 7,4 %.

Показатель смертности среди новорожденных уменьшился и состоянием на начало года составляет 5,6 %.