Квиташвили заявляет, что ему не навязывают заместителей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил на брифинге 26 декабря в Кабинете министров Украины.

По словам Квиташвили, он сам проводит собеседования с претендентами на должности заместителей министра.

«Я выбираю заместителей сам. Я встречаюсь с людьми, беседую. Последние две недели я много работаю по бюджету, тендерам. Времени особо нет. Но вчера был назначен Кабинетом министров первый заместитель (министра здравоохранения) – Александра Павленко. Я сам принимал решение. Сейчас главное – бюджет, а в январе мы уже приступим к структурной реформе в министерстве», - сказал Квиташвили.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря Верховная Рада Украины назначила Квиташвили министром здравоохранения Украины.