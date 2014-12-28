Квиташвили заявляет, что ему не навязывают заместителей
Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили заявляет, что ему не навязывают заместителей, он сам подбирает себе команду
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил на брифинге 26 декабря в Кабинете министров Украины.
По словам Квиташвили, он сам проводит собеседования с претендентами на должности заместителей министра.
«Я выбираю заместителей сам. Я встречаюсь с людьми, беседую. Последние две недели я много работаю по бюджету, тендерам. Времени особо нет. Но вчера был назначен Кабинетом министров первый заместитель (министра здравоохранения) – Александра Павленко. Я сам принимал решение. Сейчас главное – бюджет, а в январе мы уже приступим к структурной реформе в министерстве», - сказал Квиташвили.
Как сообщал УНИАН, 2 декабря Верховная Рада Украины назначила Квиташвили министром здравоохранения Украины.