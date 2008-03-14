На Донетчине только 5 % ФАПов обеспечены медоборудованием

На сегодня в Донецкой области только 5,2% фельдшерских акушерских пунктов (ФАП) полностью обеспечены медицинским оборудованием.

Как сообщили УНИАН в управлении здравоохранения Донецкой области, в регионе только 27 акушерских пунктов из имеющихся 515, полностью обеспечены медоборудованием и инвентарем согласно табелю оснащения.

В частности, по информации управления, физиотерапевтической аппаратурой обеспечены только 40% ФАПов, холодильниками - 85%. Кроме того, лаборатории функционируют только в 16% сельских врачебных амбулаториях.

В аварийном состоянии находятся здания 5% фельдшерских акушерских пунктов, при этом в сельских районах Александровском и Першотравневом удельный вес таких учреждений составляет 14%.

В управлении отметили также, что в капитальном ремонте сегодня нуждаются треть ФАПов и амбулаторий области. Наиболее сложная ситуация в Артемовском и Александровском районах, где более 80% амбулаторий требуют капремонта, в Новоазовском - около 70%.

Одной из больших проблем в медицинской отрасли области остается телефонизация сельских акушерских пунктов, подчеркивают в управлении. Так, в целом по региону не телефонизировано сегодня 22% ФАПов. Более всего нетелефонизированных пунктов в Артемовском районе - 66% и в Добровольском - 45%.

Также 65% фельдшерских акушерских пунктов и 10 амбулаторий в области отапливаются сегодня электроприборами, заключили в облздраве.