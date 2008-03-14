Диетологи: весной диеты не нужны

Один из главных признаков наступившей весны – женщины, поголовно "усаживающиеся" на диету. Они не сомневаются, что это самый эффективный способ быстро привести себя в порядок.

На самом деле, сбрасывание веса весной – это естественный процесс для нашего организма. Зимой – накапливаем, чтобы греться, весной – сбрасываем за ненадобностью. Зная это простое правило, можно слишком не напрягаться, а просто немного себе помочь, и все произойдет само собой. Так что не бросайтесь в диетический омут с головой, прежде подумайте, рассчитайте свои силы и обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Если похудеть все же непременно нужно, диетологи предлагают несколько нехитрых правил: перед приемом пищи выпить стакан воды; не принимать пищу за 3 часа до сна; тяжелую пищу, а также сладости, стараться употреблять до 15.00; исключить на время из своего рациона сливочное масло, орехи, сало, семечки, спиртное, а растительное масло заменить уксусом, лимоном и томатным соком; постепенно в рацион вместо мяса вводить нежирную рыбу; побольше есть клетчатки, которая содержится в яблоках, капусте, петрушке.

При этом начинать прием пищи нужно именно с этих продуктов. Дело в том, что клетчатка в желудочно-кишечном траке разбухает и мешает усваиваться углеводам и организм получает меньше калорий. Соблюдая такую последовательность можно похудеть, даже не меняя рациона.

В экстренных случаях, когда за короткий срок необходимо сбросить 2-3 кг предлагается сесть на фруктово-овощные или белково-овощные диеты. Например, воспользоваться так называемой "Мексиканской диетой", которая отличается легкостью и доступностью.

Также не помешает очистить организм кефирной диетой. Еще древние врачеватели отмечали полезные свойства этого кисло-молочного напитка. В сочетании с фруктами такая диета хорошо подойдет для весны.

Практики утверждают, что неделя такого питания помогает избавиться от 5 лишних килограмм. Диету можно повторить уже через месяц, лучше – через полтора или два.

В марте и апреле диетологи не советуют налегать на жесткие диеты, которые по их мнению приводят лишь к обратному эффекту, а также нагоняют на человека тоску и заставляют чувствовать себя неудовлетворенным и подавленным.

Поэтому, чтобы всегда чувствовать себя комфортно, нужно менять в целом стиль питания, и потом уже этого стиля придерживаться всю жизнь. Не следует стремиться похудеть сразу на 10–15 кг. Специалисты утверждают, что любому человеку можно худеть в год максимум на 10% от своего веса.

По статистике женщины в среднем проводят 31 год своей жизни на диете. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в Великобритании. Почти половина из опрошенных в ходе исследования-1840 мужчин и женщин заявили, что в марте начинают придерживаться режима похудания в преддверии летнего отпуска. Примерно столько же респондентов вдохновляются идеей, что скоро они смогут носить модную одежду. По словам диетолога Сьен Портер, успех приходит только тогда, когда не ожидаешь слишком многого и слишком быстро.

Если вас беспокоит слишком большой размер какой-то определенной части тела, сфотографируйте ее на мобильный телефон, чтобы снимок напоминал вам впоследствии, какой крупной она была, советуют специалисты.

Налегайте на свежие овощи, тем более что начинается сезон. Здесь как в мире моды, нужно просто следить, что сейчас актуально – и вперед. Тогда похудение станет для вас интересным и актуальным занятием, таким же, как обновление гардероба или шоппинг.

utro.ua