Режим сна американцев зависит от графика телевизионных программ

Для большинства американцев не закат и восход солнца, а телевидение определяет время, в которое они ложатся спать. Кроме того, отметили исследователи Университета Чикаго, многие специально подготавливают себя к летнему телевизионному сезону, чтобы терять час сна из-за поздних ночных передач.

Специалисты говорят, что искусственные факторы создания часовых поясов и телевизионного графика во многом существенно изменили структурирование дня для жителей Соединенных Штатов.

Для анализа эксперты обратились к данным Бюро трудовой статистики, которые позволили изучить, каким образом американцы делят суточное время между тремя наиболее распространёнными действиями: работа, сон и просмотр телепередач.

Оказалось, что всё же дневной свет имеет некоторый эффект на образ жизни людей, но телевидение оказывало самое сильное влияние на режим сна, питания и проведения свободного времени. Также было установлено, что люди, работающие в сфере финансов, предоставления деловых услуг и информационных коммуникаций, более вероятно зависимы от часовых поясов, в то время как сон работников здравоохранения, образования и досуга чаще подвластен телевизионному графику. Кроме того, чем старше становится человек, тем реже он смотрит телевизор днём, а с приближение пенсионного возраста количество часов, проведённых у телевизора, увеличивается.

ami-tass.ru