Боевики не дают возможности эвакуировать больницы и соцучреждения

Боевики не дают возможности эвакуировать больницы и социальные учреждения, которые остались на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время отправки гуманитарной помощи на Донбасс заявила уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.

«Правительство составило точную карту, какие еще социальные учреждения остались на территории, кто там остался не эвакуированным. Боевики не дают нам возможности создать гуманитарный коридор для эвакуации больниц, психиатрических учреждений, социальных определенных учреждений. Мы готовы забрать людей, которые нуждаются в помощи, чтобы государство их поддержало. Вопрос в том, что они в «тюрьме». В «тюрьме» находятся 2 миллиона человек, которые оказались в этой ситуации», - сказала Геращенко.

В свою очередь вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко уточнил, что 95% детей из домов-интернатов, которые были на оккупированной территории Донбасса, уже эвакуированы.

По его словам, остаются неэвакуированными психоневрологические диспансеры и дома престарелых.

Как сообщал УНИАН, сегодня из Харькова на Донбасс Украина отправляет 326 тонн гуманитарной помощи.

В целом на Донбасс отправят 26 грузовиков с продовольственными наборами и предметами первой необходимости (20 - из Харькова, еще 6 - из Павлограда Днепропетровской области). Гуманитарная помощь будет доставлена в Краматорск Донецкой области и Северодонецк Луганской области. Груз общей стоимостью 1,7 млн грн будет распределен на месте органами местной власти и подразделениями Минсоцполитики.

По словам руководителя ГСЧС Украины Сергея Бочковского, сейчас правительство и народные депутаты работают над тем, чтобы гуманитарная помощь была распределена, в том числе, на временно оккупированных территориях.