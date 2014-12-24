За 2014 год украинцев стало меньше на свыше 130 тысяч – Госстат

Об этом сообщает ТВі со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

"По состоянию на 1 января 2015 г. численность имеющегося населения Украины составит 42 млн 941,8 тыс. человек. По состоянию на 1 января 2014 г. численность наличного населения Украины составила 43 млн 073,1 тыс. человек. Таким образом, за 2014 г. украинцев стало на 0,3% или 131,3 тыс. человек меньше", - говорится в сообщении.

Также указывается, что среднегодовая численность населения Украины в 2014 г. составляла 43 млн 007,5 тыс. человек.

Подробности читайте на УНИАН:http://www.unian.net/society/1025602-za-2014-god-ukraintsev-stalo-menshe-na-svyishe-130-tyisyach-gosstat.html