За 2014 год украинцев стало меньше на свыше 130 тысяч – Госстат
14:24, 24 декабря 2014Страна
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Государственная служба статистики Украины прогнозирует, что в течение 2014 года население Украины уменьшилось на 131,3 тысячи человек
Фото УНИАН
Об этом сообщает ТВі со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.
"По состоянию на 1 января 2015 г. численность имеющегося населения Украины составит 42 млн 941,8 тыс. человек. По состоянию на 1 января 2014 г. численность наличного населения Украины составила 43 млн 073,1 тыс. человек. Таким образом, за 2014 г. украинцев стало на 0,3% или 131,3 тыс. человек меньше", - говорится в сообщении.
Также указывается, что среднегодовая численность населения Украины в 2014 г. составляла 43 млн 007,5 тыс. человек.
Подробности читайте на УНИАН:http://www.unian.net/society/1025602-za-2014-god-ukraintsev-stalo-menshe-na-svyishe-130-tyisyach-gosstat.html
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