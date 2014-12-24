Минсоцполитики поддерживает сокращение льгот для чернобыльцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава министерства Павел Розенко.

«Мы со своей стороны это решение Кабинета министров поддерживаем... Почти через 30 лет после этой страшной трагедии (аварии на Чернобыльской АЭС - УНИАН) нельзя давать 4-й уровень радиологической опасности селу Конча-Заспа или Козин», - сказал министр.