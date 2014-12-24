Минсоцполитики поддерживает сокращение льгот для чернобыльцев
12:58, 24 декабря 2014Страна
0
Министерство социальной политики Украины поддерживает предусмотренное проектом Государственного бюджета на 2015 год сокращение льгот для чернобыльцев
Павел Розенко
УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава министерства Павел Розенко.
«Мы со своей стороны это решение Кабинета министров поддерживаем... Почти через 30 лет после этой страшной трагедии (аварии на Чернобыльской АЭС - УНИАН) нельзя давать 4-й уровень радиологической опасности селу Конча-Заспа или Козин», - сказал министр.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter