Блокировка продовольственной помощи грозит гуманитарной катастрофой в восточной Украине

Случаи блокировки гуманитарной помощи в восточную Украину добровольческими батальонами учащаются и в итоге обострят продолжающийся гуманитарный кризис в преддверии Рождества и Нового Года, заявила Amnesty International.

«С наступлением зимы, отчаяние в восточной Украине усиливается из-за действия добровольческих батальонов, которые препятствуют продовольственной и медикаментозной помощи тем, кто в ней нуждается. Это уже не секрет, что регион столкнулся с гуманитарной катастрофой, а население находится на грани голода», - сказал Денис Кривошеев, исполняющий обязанности директора программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии.

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«Эти батальоны, часто действуют как предательские банды, нужно срочно взять под контроль. Лишение пищи людей, которые оказались в зоне конфликта, идет вразрез с международным правом, поэтому виноватые за такие нарушения должны быть привлечены к ответственности», - сказал Кривошеев.

Amnesty International получила информацию о том, что батальоны, включая «Днепр-1» и «Айдар», заблокировали поступления к помощи так называемых "Донецкой" и "Луганской Народных Республик".

Добровольческий батальон «Днепр-1», вместе с членами батальона «Донбасс» и вооруженными группами «Правого Сектора», как сообщается, заблокировали 11 дорог, что ведут на подконтрольную ДНР территорию. Они отказываются пропускать конвои с гуманитарной помощью из-за того что, на их взгляд, продовольствие и одежду попадут не в те руки и могут быть проданы вместо того, чтобы быть предоставленными в качестве гуманитарной помощи. Они также настаивают на освобождении заключенных, которые содержатся сепаратистами, в качестве условия для предоставления доступа к гуманитарной помощи на восток.

По крайней мере четыре конвоя, отправленные гуманитарным фондом Рината Ахметова, одного из самых богатых людей Украины, были заблокированы батальоном «Днепр-1» на прошлой неделе на дорогах, что ведут на контролируемую сепаратистами территорию.

После того, как один из конвоев был остановлено, заместитель командира батальона «Днепр-1» Владимир Манько сообщил украинским СМИ: «У нас на той стороне нет контроля. Получается, что мы с ними воюем и проливаем кровь, одновременно кормим их»

Больше половины населения в этих районах сейчас полностью зависят от продовольственной помощи, поскольку заработные платы, пенсии и социальные пособия не выплачиваются регулярно в результате конфликта, который начался в мае. Решение властей в Киеве фактически отрезать регион от украинской финансовой системы в ноябре также усугубляет трудности местного населения.

Гуманитарный работник из Луганской области сообщил Amnesty International, что члены батальона «Айдар» также останавливают и обыскивают автомобили, которые едут из Старобельска в Луганск и наоборот. Члены батальона, останавливают поступление продовольствия и медикаментов в регион.

Гуманитарный работник рассказал о частном случае, когда лекарство для четырех пожилых людей в Краснодоне, страдающих от сердечных-сосудистых заболеваний, были изъяты из автобуса на контрольно-пропускном пункте.

«Проверка содержания гуманитарных конвоев, которые пересекают линию фронта, это одно. Предотвращение - это совсем другое. Намерение создать невыносимые условия для жизни уже переходит границы. Лишение людей доступа к продовольствию и медицине в качестве метода ведения войны является военным преступлением», - сказал Денис Кривошеев.

В регионе в течение шести месяцев продолжаются боевые действия между подконтрольными Киевом силами и пророссийскими сепаратистами. Более 4700 человек погибли и еще тысячи живут в страхе пострадать от перекрестного огня или быть полностью отрезанными от доступа к жизненно важных продуктов питания и медикаментов.

Amnesty International повторяет свой призыв к украинской власти взять под контроль добровольческие батальоны и обеспечить поступление гуманитарной помощи для тех, кто отчаянно в ней нуждается.