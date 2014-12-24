Кабмин принял решение доставить гуманитарную помощь на Донбасс
Кабинет министров Украины принял решение еще раз попробовать доставить гуманитарную помощь на Донбасс
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время заседания правительства.
"Правительство приняло решение еще раз попробовать доставить гуманитарную помощь на территории Донецкой и Луганской областей", - сказал он.
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По словам премьера, ответственный за доставку этой гуманитарной помощи - вице-премьер-министр Геннадий Зубко.
Зубко, в свою очередь, отметил, что гуманитарная ситуация на неконтролируемых властью территориях Донбасса остается сложной.
"Сегодня сформирован груз общим количеством 326 тонн. И завтра из Харькова в 9 утра будут отправлены три колонны... которые предварительно предназначены для социальных учреждений, которые есть на оккупированных территориях... Мы считаем, что гуманитарный груз будет доставлен именно в социальные учреждения", - сказал Зубко.