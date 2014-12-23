Жители Донбасса считают, что скоро наступит мир

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, несмотря на бедственное положение, половина жителей Донбасса считают, что 2015 год будет лучше уходящего и принесет жителям Донбасса мир и улучшение экономической ситуации. Об этом сообщила Наталья Харченко исполнительный директор Киевского международного института социологии во время круглого стола «Гуманитарная карта Донбасса: потребности и ожидания жителей», организованного штабом Рината Ахметова.

На вопросы социологов жители Донецкой и Луганской областей ответили так:

2015 год будет лучше или хуже, чем 2014?

46% опрошенных заявили, что будет лучше

14% считают, что будет хуже

40% затруднились ответить

2015 год будет для Донбасса...

55% считают, что более мирным

10% менее мирным

35% затруднились ответить

В 2015 году экономическая ситуация на Донбассе ...

47% считают, что более или менее наладится

26% никакого улучшения не произойдет

27% затруднились ответить

Наиболее оптимистичны жители Луганска, Дзержинска, Свердловска, Иловайска Стаханова, Снежного, Зугреса и Макеевки. Более 50% жителей этих городов считают, что в 2015 наступит мир и наладится экономика.

Самые пессимистичные настроения в Енакиево, Докучаевске, Дебальцево и Авдеевке.

40% опрошенных считают, что конфликт завершится в течение года.

19 декабря в Киеве была презентована обновленная Гуманитарная карта. Информация приведена по 26 населенным пунктам Донецкой и Луганской областей и получена в результате исследования, которое провел Киевский международный институт социологии по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова и "Допоможемо ТВ" с 2 по 16 декабря 2014 года.

Данные получены методом телефонного интервью с более 2,1 тыс. жителей регионов.