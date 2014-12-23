Жители Донбасса считают, что скоро наступит мир
Половина жителей Донбасса считают, что 2015 год будет лучше уходящего и принесет жителям Донбасса мир и улучшение экономической ситуации
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, несмотря на бедственное положение, половина жителей Донбасса считают, что 2015 год будет лучше уходящего и принесет жителям Донбасса мир и улучшение экономической ситуации. Об этом сообщила Наталья Харченко исполнительный директор Киевского международного института социологии во время круглого стола «Гуманитарная карта Донбасса: потребности и ожидания жителей», организованного штабом Рината Ахметова.
На вопросы социологов жители Донецкой и Луганской областей ответили так:
2015 год будет лучше или хуже, чем 2014?
46% опрошенных заявили, что будет лучше
14% считают, что будет хуже
40% затруднились ответить
2015 год будет для Донбасса...
55% считают, что более мирным
10% менее мирным
35% затруднились ответить
В 2015 году экономическая ситуация на Донбассе ...
47% считают, что более или менее наладится
26% никакого улучшения не произойдет
27% затруднились ответить
Наиболее оптимистичны жители Луганска, Дзержинска, Свердловска, Иловайска Стаханова, Снежного, Зугреса и Макеевки. Более 50% жителей этих городов считают, что в 2015 наступит мир и наладится экономика.
Самые пессимистичные настроения в Енакиево, Докучаевске, Дебальцево и Авдеевке.
40% опрошенных считают, что конфликт завершится в течение года.
19 декабря в Киеве была презентована обновленная Гуманитарная карта. Информация приведена по 26 населенным пунктам Донецкой и Луганской областей и получена в результате исследования, которое провел Киевский международный институт социологии по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова и "Допоможемо ТВ" с 2 по 16 декабря 2014 года.
Данные получены методом телефонного интервью с более 2,1 тыс. жителей регионов.