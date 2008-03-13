Рекомендации женщинам, склонным к чрезмерной тревожности

1. Постарайтесь не демонстрировать свою тревогу ребенку. Но наигранной бодрости будет мало. Вам придется постараться взять себя в руки по-настоящему, т.к. дети безошибочно чувствуют истинное душевное состояние матери.

2. Если в семье есть кто-то, склонный к чрезмерным эмоциональным проявлениям, нагнетанию ситуации и даже панике (нередко это бывают бабушки), постарайтесь вывести этого члена семьи «из игры» (хорошо помогают вежливые просьбы о помощи и простенькие поручения).

3. Если вы сомневаетесь в том, стоит ли обратиться за врачебной помощью, то лучше не тяните с вызовом врача или неотложки. Сомнения и переживания не позволят вам сосредоточиться на помощи ребенку. Чем быстрее вы будете знать диагноз, тем конструктивнее будет ваше поведение и тем раньше начнется грамотное лечение малыша. Не забывайте, что медработники всегда знают эпидемиологическую ситуацию и то, какими именно болезнями в вашем районе болеют дети. Поэтому они быстро смогут распознать и атипичное протекание болезни, и просто стертую форму того или иного заболевания.

4. Готовясь к визиту врача, помните, что в состоянии паники вы можете либо не дать полной информации о болезни, либо перепутать рекомендации по ее лечению. Поэтому обязательно запишите, как и когда началась болезнь ребенка, основные симптомы заболевания и все вопросы, которые вас волнуют. Точно так же вам предстоит зафиксировать и все рекомендации врача. При этом обязательно переспрашивайте, если вам что-то не совсем понятно; уточняйте, какие из рекомендуемых лекарственных препаратов аналогичны по действию, чтобы потом приобрести только один из них.

5. Много душевных сил уходит на постоянное напряжение и попытки вспомнить о том, «что я забыла» и «что еще нужно (или можно) сделать». А это только добавляет суеты, усиливает тревогу и изматывает всех, включая больного ребенка. Степень тревоги заметно упадет, если вы четко будете знать, что нужно делать и на чью помощь можно рассчитывать. Поэтому после ухода врача запишите абсолютно все действия по уходу за ребенком. Затем решительно вычеркните то, что сделать по какой-либо причине невозможно (нет условий, ребенок категорически не переносит какую-либо из процедур и т.п.). Если некоторые советы врача дублируют друг друга (или — или), выберите что-то одно. То, что осталось, распишите как распорядок дня, укажите время приема и дозировку лекарственных препаратов, необходимые процедуры, диету и пр. Продумайте, чем могут помочь другие члены семьи, и согласуйте с ними ваши действия.

6. Если у вас хронически больной ребенок, который подвержен внезапным обострениям болезни, приступам, патологической реакции на повышение температуры и пр., позаботьтесь о том, чтобы необходимый набор лекарственных препаратов всегда был укомплектован и находился в одном и том же месте. Необходимые действия запишите в той последовательности, в которой это рекомендовано врачом, и храните эту инструкцию вместе с препаратами. Проинформируйте всех домашних, где находятся лекарства и что нужно делать в случае вашего отсутствия. Со временем это будет полезно и подросшему ребенку, когда он сможет уже сам о себе позаботиться.