Правильное дыхание омолаживает весь организм

Кажется, что нет ничего более легкого и более естественного для человека, чем дышать. Однако мы в действительности недооцениваем важность этого процесса. Оказывается, от того как мы дышим, зависит не только наше здоровье, но и физическое состояние, и интеллектуальное развитие. Особенно утешает то, что человек может научиться руководить процессом дыхания, а значит омолодить и укрепить свой организм, избавиться от многих проблем, продлить жизни. Принципы правильного дыхания Какое же дыхание является правильным? Индийские мудрецы дали ему такое определение: дыхание, во время которого выдох в 3-4 раза длиннее вдоха (если вдох длится 2-3 секунды, то выдох - 6-8 или 9-12 сек). Что же касается частоты дыхания, то считают, что оно должно быть не частым. Поэтому йоги постепенно сокращают частоту дыхания, доводя до 6-3 вдохов-выдохов в минуту, тогда как у большинства людей частота дыхания в среднем у взрослых составляет 12-15 вдохов и столько же выдохов за минуту, у подростков - 16-20.

Еще одна беспрекословная истина - дышать нужно носом. Потому что только этот орган предназначен для дыхания, а рот - для употребления пищи.

В случае нормального носового дыхания воздух, проходя через носовые ходы, согревается и очищается от пыли. Кроме того, в случае носового дыхания воздух, раздражая рецепторы слизевой оболочки носовых ходов, рефлекторно способствует расширению капилляров головного мозга и таким образом улучшает его функции и усиливает глубину дыхания. Люди давно заметили, что если ребенок дышит только ртом, например, при наличии аденоидов, то он отстает в умственном развитии сравнительно с другими детьми.

Нарушение носового дыхания, предопределено аденоидами, полипами носа или воспалительными процессами в придаточных пазухах носа (синусах) вызывает ослабление высшей нервной деятельности не только у детей, но и у взрослых.

Нужно отметить, что у взрослых мужчин и женщин есть некоторые отличия в типах дыхания. У мужчин преимущественно диафрагмальный тип дыхания, а у женщин - реберный. У молодых людей - смешанный тип дыхания. Эти отличия являются естественными и нормальными.

Профилактика болезней и омоложение организма с помощью дыхания

Для этого дыхательные процедуры лучше всего следует выполнять во время утренней зарядки, то есть сразу после сна. Ее цель - очистка организма от шлаков, которые накапливаются в клетках на протяжении ночи, улучшение кровообращения, повышение тонуса организма.

Следовательно, утреннюю зарядку следует начинать с дыхательной гимнастики. Она заключается в глубоком дыхании с перемещением диафрагмы на 3-4 см. Хотя в акте дыхания принимают участие реберные мышцы, но диафрагма считается главной дыхательной мышцой. Она разделяет грудную и брюшную полости, имеет куполообразную форму, действует как поршень насоса. Диафрагма сжимает, массажирует печень, селезенку, кишечник и другие органы брюшной полости. Вследствие этого диафрагма ликвидирует застой, облегчает выход желчи в тонкую кишку, улучшает кровообращение органов брюшной полости, а значит, и их функции. Сжимая все кровеносные и лимфатические сосуды, диафрагма опустошает венозную систему и выталкивает кровь и лимфу вверх в грудную клетку. Следовательно, диафрагма действует, как второе венозное сердце.

Техника утренней дыхательной гимнастики

1. После пробуждения лягте на спину.

2. Руки поднимите вверх, одновременно выполняя максимальный глубокий вдох грудной клеткой и диафрагмой, опуская последнюю вниз и выпирая живот вперед.

3. Задержите дыхание на 3-5 секунд, чтобы под давлением диафрагмы на органы брюшной полости начали выжиматься шлаки из клеток, межклеточных пространств и других мест, где они накопились за ночь.

4. Голову поднимите, тело выпремте и сядьте, наклонитесь и коснитесь руками стоп ног, одновременно делая выдох на протяжении 8-10 сек.

А.Микулин рекомендует в положении лежа выдыхать воздух и малыми порциями сквозь тесно поджатые губы, чтобы живот интенсивно рывками колебался. В этом массаже, по его мнению, главная польза дыхательной гимнастики. Подобный эффект человек получает, когда мощно и часто смеется.

5. После того как сделали такие дыхательные упражнения 5-10 раз, покрутите ногами "велосипед" в кровати, поднимите и опустите ноги 10-20 раз.

6. Станьте перед отворенным окном, повторите глубокое дыхание 5-6 раз.

Дальше выполняйте упражнения утренней зарядки.

Принципы правильного дыхания для здорового человека 1. На протяжении дня дышите диафрагмально (брюшной тип) с помощью мышц живота и активных движений (вниз и вверх) диафрагмы.

Если в передней стенке живота накопился лишний жир или у вас переполненный желудок, то движения диафрагмы утруждаются. Вследствие этого, возникает застой в желчном пузыре, и в нем образуются камни, особенно у женщин.

2. Вдыхать нужно легко и тихо через нос, не создавая шума во время втягивания воздуха.

3. Пытайтесь вдыхать воздух на полную глубину, надувая живот.

4. Выдыхайте воздух через нос.

5. Вдох делайте быстрый и короткий, а выдох - в несколько раз более длинный, подтягивая переднюю стенку живота к позвоночнику.

6. Выдох можно делать и максимально продленным, но не настолько, чтобы чувствовать дискомфорт.

7. Никогда не напрягайте грудную клетку, легкие, не доводите себя до умопомрачения. В случае глубокого форсированного дыхания концентрация кислорода повышается, но резко снижается углекислого газа и появляется головокружение.

8. Для освоения диафрагмального (брюшного) типа дыхания рекомендуется тренироваться по 5 минут в час, потом по 5 минут через каждые полчаса (на протяжении 2 дней подряд). Такие двухдневные тренировки нужно выполнять через каждые 10 дней и за 4 месяца человек привыкнет к этому типу дыхания.

Глубокое диафрагмальное дыхание обеспечивает максимальное поступление кислорода в организм, улучшает газообмен и самочувствие, успокаивает нервную систему.

Дыхание в случае хронических болезней

В случае хронических болезней, особенно органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, глубокое внешнее дыхание не всегда обнаруживает выраженный эффект, поэтому ученые и врачи прибегли к поиску других лечебных методик дыхания.

Московский профессор Р.В.Стреяков доказал, что лечебного эффекта можно достичь благодаря эффекту гипоксии (сниженная концентрация кислорода).

Позитивное действие гипоксии на организм человека подтверждается таким фактом. В горах Абхазии, Памира Анд на высоте 1400-2000 м над уровнем моря, где в воздухе значительно низшая концентрация кислорода сравнительно с равнинной местностью, живут многие долгожители. В долинах тех само гор, где концентрация кислорода в воздухе выше, продолжительность жизни местных жителей значительно короче, хотя они пьют ту же воду и употребляют одинаковую пищу.

Запустите механизм внутреннего дыхания Огромная позитивная практика использования с лечебной целью гипоксичных методов дыхания свидетельствует, что польза от такого дыхания тем больше, чем меньше кислорода поступает в легкие во время внешнего дыхания. В этом случае запускается механизм внутреннего дыхания (эндогенное). В журнале "Русская мысль" была опубликована статья Г.Н.Петраковича, в которой автор утверждает, что каждая клетка способна производить кислород, то есть эндогенное дыхание является внутриклеточным.

Исследователь В.Ф.Фролов сконструировал индивидуальный дыхательный тренажер (ТДІ-01), который дает возможность дышать воздухом со сниженной концентрацией кислорода.

Во время эндогенного дыхания кислорода из воздуха в легкие поступает в 10-20 раз меньше нормы.

Эндогенное дыхание с помощью ТДІ-01 рекомендуется проводить вечером с 21 до 22 часов на протяжении 30 минут через 3-4 часа после употребления пищи или утром натощак (к завтраку). Результат такого дыхания вечером в 3-5 раз лучше, чем утром.

Методом дыхания с помощью ТДІ-01 успешно лечат хронические болезни органов дыхания (бронхит, астму, пневмосклероз и тому подобное), сердечно-сосудистой системы (гипертония, стенокардия, послеинфарктное состояние, варикозное расширение вен), пищеварительного тракта (язвенная болезнь, гастрит, колит, геморрой и тому подобное), сахарный диабет, ожирение, остеохондроз, пиелонефрит.

Противопоказание к применению ТДІ-01: любые острые заболевания, хронические болезни на стадии резкого заострения и декомпенсации, дыхательная недостаточность, которая сопровождается выраженной гипоксией, рецидивные легочные кровотечения и кровохарканье, тяжелый гипертонический криз, онкологические заболевания. Эндогенное дыхание очень эффективно при условии постоянного выполнения занятий.

Сколько лет человек хочет быть здоровой, столько должен заниматься собой. ТДІ-01 может быть надежным помощником в сохранении здоровья. Человек не только избавляется хронических болезней но и достигает реального омоложения.

Тем, кто не в состоянии приобрести ТДІ-01 Фролова, можно осваивать эндогенное дыхание без тренажера. Существует специальная литература, которая поможет в этом. Однако нужно отметить, что это сложнее, чем дыхание с помощью тренажера.

Юлия Мартыненко