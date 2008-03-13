В БАДах для похудения обнаружены галлюциногенные вещества

Роспотребнадзор и Минюст РФ "запланировали проведение совместного заседания коллегии по вопросу противодействия завозу на территорию РФ наркотических веществ под видом пищевых добавок". Об этом сообщил на пресс-конференции главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

По его словам, в настоящее время известны случаи, когда наркотические вещества "упрятаны внутрь" внешне безобидных пищевых, кондитерских добавок. Онищенко привел пример, когда в поставках маковых зерен, используемых в хлебопечении, вместо разрешенных 3 проц содержания маковой соломки было обнаружено трехкратное превышение допустимой нормы. При этом глава Роспотребнадзора напомнил, что маковая соломка используется как сырье в нелегальном производстве наркотиков-опиатов.

Говоря о пищевых добавках в целом, Онищенко добавил, что сейчас также опасность представляет ряд пищевых добавок для похудания. "В них использованы элементы, которые убивают аппетит и при этом содержат наркотические и галлюциногенные составляющие", - отметил он.

Онищенко также сообщил, что им подготовлено и подписано постановление Роспотребнадзора, которое сейчас находится на регистрации в Минюсте. В документе перечислен ряд пищевых добавок, в которых были обнаружены наркотически и галлюциногенные вещества, которые теперь запрещены для ввоза на территорию РФ.

При этом он отметил, что, безусловно, далеко не все пищевые добавки являются вредными. "Прием этих добавок к пище, как витаминов необходим, так как невозможно полностью покрыть потребность организма в сбалансированном рационе только непосредственно пищей", - пояснил главный государственный санитарный врач.

ami-tass.ru