Магний предотвращает стрессы и аллергию

Более 60 минералов нужны живому организму для нормального функционирования. Важнейшими из них являются соли калия, натрия, кальция, магния и железа. Магний - это элемент, который активно влияет на все без исключения процессы, происходящие в организме: образование триллионов клеток, их очистки, обмен энергии, питание клеток кислородом, синтез белка. Всех его функций и не перечислить, однако следует знать, что ученые называют магний антитоксинным, антистрессовым, антиаллергическим, антивоспалительным фактором. Поскольку недостаток магния - самый распространенный дефицит в развитых странах, то дальше пойдет речь о последствиях этого неестественного состояния и связанных с ним проблемах.

Ученые изучали природу образования камней в почках. Поскольку мы едим по большей части вареную, "неживую", пищу, то в организме образуются неорганические отложения в виде солей и камней. Опыты на крысах подтвердили, что иногда на протяжении 3 минут может образовываться 100-120 микрокристалликов. Но если животным перед экспериментальным введением щавелевой кислоты (из нее образуются камни) давали соли магния, то кристаллов не наблюдали в ни одном опыте. Тогда начали больным с камнями в почках давать по 300 мл и больше магния в день - последствием этого были кардинальные или заметные позитивные изменения. Поэтому исследователи сделали вывод, что большинство больных, которые имеют оксалатные камни в почках или стойкую тенденцию к их образованию, могут вылечиться магниевой диетой, хотя лечение это может длиться годами. Однако, вероятно, целесообразнее употреблять магний для профилактики этой болезни, чем для лечения.

Считается, что спазмы сосудов могут быть вызваны движением тромба или холестериновыми бляшками, которые закрывают доступ крови к клеткам сердца. Если же взглянуть глубже, то в действительности причиной сердечных неурядиц (инфаркта миокарда), атеросклероза является недостаток магния. Потому что если бы был в достаточном количестве в организме, то не допустил бы образования холестерина сверх нормы. При нормальном уровне магния не страдали бы люди и от гипертонической болезни, ведь он управился бы с отеками мозговых оболочек, напряжением сосудов, уменьшил давление крови на стенки сосудов.

Магний - антистрессовой минерал, ведь его ионы усиливают процессы торможения в коре головного мозга, поэтому действуют успокоительно. Однако стрессы все больше "достают" наших людей. И причиной этого является недостаток магния, который увеличивается, вероятно, из-за нашего образа жизни. Мы живем в условиях постоянного шума (вспомните хотя бы современную так называемую музыку), а чем более мощное и более длительное влияние его на организм, тем меньше остается магния. Проедет молодой человек в машине, где громом гремит "музыка", и он уже возбужден, уже беззащитен перед стрессом, теряет контроль над собой.

Досаднее всего: мы не осознаем, что сами себе делаем сложности и расшатываем здоровье. Ведь и бессонница, и головная боль, и постоянное чувство усталости, нервозность, раздражительность, депрессия часто является следствием недостатка магния, который мы, возможно, искусственно повлекли.

Магний нужен для усвоения кальция, калия и фосфора. Нормальное соотношение кальция и магния 2:1. В тех местностях, где люди пьют жесткую воду, то есть в ней кальция вдвое больше чем магния, они меньше страдают от сердечно-сосудистых болезней, гипертензии, болезней рака, чем люди из тех местностей, где вода мягкая или где воду обеззараживают фтором.

У женщин недостаток магния, кроме отмеченных расстройств здоровья, отражается тяжелым предменструальным синдромом, тяжестью и длительностью родов, у мужчин - заболеванием предстательной железы.

Где ты, магний? Вероятно, читателю не терпится узнать, можно ли избавиться тот донимающего дефицита магния. Мудрая Природа позаботилась заблаговременно, чтобы мы не болели, и разбрасывала натрий повсеместно вокруг нас в растительном мире. В растениях содержатся также витамины Е, С, группы В, кальций, аминокислоты, с которыми этот минерал стоит на охране здоровья организма.

Поэтому больше всего содержат магний орехи, бобовые всех видов, темно-зеленые слоеные овощи, капуста, свекла, картофель, кукуруза, пшено, овсяные и гречишные крупы, высевки, хлеб из муки грубого помола (в изделиях из белой муки магния маловато), рыба, кисломолочные продукты, желток яйца, печень, дрожжи.

Нам остается лишь поставить это магниевое богатство на стол, к тому же не допустить потерь. В процессе изготовления муки высшего сорта теряется 78% магния, очистка патоки - 200%, после чистки картофеля - 35%.

Любая термическая обработка продукта приводит к обеднению на витамины и минералы. Поэтому нужно прислушиваться к советам диетологов есть больше сырой пищи (втрое больше, чем вареной), а если нельзя продукты есть сырыми - нужно готовить их как можно быстрее.

В консервированном горошке, фасоли, кукурузе потери магния от 43-60%, часть его переходит в воду, которой заливали консервы, поэтому выливать эту заливку совсем неразумно.

Если учитывать отмеченные рекомендации относительно диеты, то на протяжении дня в организм может поступить 300 мг магния. Это почти норма. Однако, чтобы быть здоровым в наше время, нужно эту норму увеличить по меньшей мере вдвое. В частности, беременным и матерям-кормилицам, женщинам, которые пользуются противозачаточными препаратами, больным, которые лечатся фармацевтическими препаратами (слабительными, успокоительными, витамином D).

Ольга Пащенко