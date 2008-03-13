В Днепропетровской области появится два центра СПИДа

До конца 2008 года в Днепропетровске и Кривом Роге будет завершен капитальный ремонт Центров СПИД.

Для этого из областного бюджета предусмотрены расходы 4,08 миллиона гривен.

"Если мы за следующие 6 лет не поменяем отношение к проблеме СПИДа, то уже к 2014 году 60% женщин области репродуктивного возраста будут носителями этого заболевания", - отметил Виктор Бондарь, председатель облгосадминистрации, во время заседания коллегии Главного управления здравоохранения облгосадминистрации.

Кроме того, в регионе разработана и утверждена областная программа "Противодействия распространению инфекционных социально опасных болезней на 2008-2012 года". Объем финансирования этой программы на 2008 год из областного бюджета составляет около 4,4 миллиона гривен.

Наша область занимает первое место в Украине относительно общего количества зарегистрированных случаев. Фактически каждый десятый новый случай ВИЧ-инфекции и каждая четвертая смерть от СПИДа в Украине наблюдается в Днепропетровской области. Ежедневно в области, в среднем, оказывается шесть новых случаев ВИЧ, три случая СПИДа, двое людей умирают.

По оценкам специалистов, в Украине с ВИЧ-инфекцией живут 377 тысяч людей, что составляет 1,4% от взрослого населения.

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