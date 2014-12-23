В Украине количество внутренних переселенцев уже возросло до более чем 590 тыс человек

Количество внутренних переселенцев в Украине уже возросло до более чем 590 тыс. человек.

Об этом сообщает Межведомственный координационный штаб по вопросам социального обеспечения граждан Украины, которые перемещаются из районов проведения антитеррористической операции и с временно оккупированной территории.

Согласно оперативной информации, с временно оккупированной территории и из района проведения антитеррористической операции в другие регионы переселены 591 тыс. 166 чел., в том числе из Донецкой, Луганской областей – 571 тыс. 283 чел., а также граждане, которые переселены из Автономной Республики Крым и города Севастополь – 19 тыс. 883 чел. (за сутки – 1 чел.).

Всего из АР Крым и Донбасса временно перемещено 132 тыс. 264 детей.

Больше всего внутренне перемещенных лиц размещено в Харьковской (120 тыс. 299 чел.), Донецкой (85 тыс. 326 чел.), Днепропетровской (59 тыс. 360 чел.), Запорожской (53 тыс. 403 чел.), Луганской (63 тыс. 966 чел.), Киевской (25 тыс. 392 чел.) областях и в городе Киеве (39 тыс. 47 чел.).

Наименьшее количество расселенных в Черновицкой (2 тыс. 226 чел.), Тернопольской (2 тыс. 416 чел.), Волынской (2 тыс. 761 чел.), Ивано-Франковской (2 тыс. 855 чел.), Ривненской (3 тыс. 111 чел.) и Закарпатской (3 тыс. 118 чел.).