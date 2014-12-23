В Институте Амосова проведен курс обучения медсестер операционных

Под эгидой Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. М. Амосова компания Medtronic провела специализированный курс для сестер рентгенохирургических операционных.

Как сообщили УНИАН в компании, курс обучения «Основы работы в рентгенохирургической операционной» является важным шагом для подготовки медицинского персонала в Украине. Подобные обучающие программы позволят повышать качество оказания высокотехнологической медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Обучение и подготовка медперсонала по всем клиническим направлениям – один из важнейших критериев присутствия компании на рынке страны. Тем самым, Medtronic вносит существенный вклад в развитие кадрового потенциала Украины. С помощью инновационных методик компания проводит обучение врачей по безопасному и эффективному использованию оборудования и применению высокотехнологичных методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых и других заболеваний. К примеру, начат цикл тематических вебинаров, объединяющих специалистов восточной Европы, запущены международные прямые трансляции из операционных, регулярно проводятся программы обучения на базе европейских клиник и другие программы», - отметил региональный менеджер Medtronic Мариус Кайзер.

Международная образовательная программа Medtronic Academia, которая успешно проводится в странах Европы и СНГ (Швейцария, Венгрия, Румыния, Россия, Казахстан и другие), теперь будет проходить и в Украине. Она состоит из пяти отдельных модулей – «Основы работы в рентгенохирургической операционной», «Лечение больных с острым инфарктом», «Бифуркации», «Хронические окклюзии» и «Многососудистые поражения». Первый курс-модуль посетили 16 ренгенсестер из ведущих лечебных учреждений Киева и Минска.

Курс проходил в нестандартной форме – в виде модерированой дискуссии на заданные темы. Участницы имели возможность задавать вопросы, обсуждать сложные ситуации, делиться опытом организации рентгенохирургической службы. Кроме того, участницам была предоставлена возможность практических занятий на симуляторе с целью почувствовать себя на месте оперирующего доктора и получить представление о важности роли рентгенсестры во время манипуляции, а также посетить одну из катетеризационных лабораторий Киева.

«Сделать из медицинской сестры квалифицированного «исполнителя» сложно, но возможно. Для этого нужны опытные коллеги и желание самого работника. А сформировать грамотного, понимающего все процессы помощника врача, можно только благодаря таким фундаментальным курсам, которые нам сейчас предоставила компания Medtronic», - сказал главный врач Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. М. Амосова Сиромаха С.О

В следующем году программа продолжиться двумя курсами «Основ работы в рентгенохирургической операционной» для рентгенсестер и начинающих специалистов по рентгенхирургическим методам диагностики и лечения. Кроме того, будут реализованы программы Medtronic Academia для практикующих специалистов – «Лечение больных с острым инфарктом», «Бифуркации», «Хронические окклюзии» и «Многососудистые поражения». Более 100 специалистов получат доступ к современным обучающим программам для повышения качества оказания высокотехнологической медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Medtronic (Медтроник) – ведущая международная компания в области медицинских технологий, которые облегчают боль, восстанавливают здоровье и продлевают жизнь миллионам людей во всем мире. Medtronic предлагает широкий спектр медицинских изделий, помогающих диагностировать и лечить многие хронические заболевания. Компания осуществляет полный цикл изготовления медицинского оборудования – от разработки идеи до ее серийного производства. Компания предлагает решения в облегчении симптомов и управлении такими заболеваниями, как болезни сердца, неврологические нарушения, заболевания сосудистой системы, диабет, урологические нарушения, офтальмологические и ЛОР заболевания. Штаб-квартира компании находится в г. Миннеаполис (США). Акции Medtronic котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером MDT.