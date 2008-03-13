Неправильное ношение линз вызывает слепоту

Число близоруких лиц на планете в конце второго тысячелетия превысило 1 млрд., а это примерно 20% человечества. К такому дефекту существует наследственная предрасположенность. Если родители носили очки, большая вероятность, что их ребенок тоже будет плохо видеть. С каждым годом "прищуренных", т.е. близоруких людей, становится все больше еще и потому, что очки стали модным аксессуаром. Люди с нормальным зрением обзаводятся ими, чтобы выглядеть элегантнее. К тому же любой человек может испортить зрение, сидя часами перед компьютером или телевизором. И тогда неизбежно встанет вопрос, что лучше – очки или линзы.

Если сравнивать, то у последних есть несколько бесспорных преимуществ. Во-первых, линзы не запотевают и не бьются. Во-вторых, правильно подобранные контактные линзы создают лучшее по качеству изображение, чем очки. Позволяют полностью восстановить остроту зрения без искажений, чего не могут обеспечить даже самые лучшие очковые линзы. Ну и, в-третьих, там, где очки то и дело напоминают о себе (а именно при занятиях спортом, активном отдыхе, особенностях некоторых профессий), линзы "ведут себя" совершенно незаметно. В разных странах ими пользуется от 2 до 10% населения.

Но перед тем, как приобрести заветную пару линз, не забудьте посетить специализированную офтальмологическую клинику и пройти тщательное обследование зрительной системы. Также вам не обойтись без специального раствора для дезинфекции и хранения линз, к которому прилагаются пинцет и контейнер.

Теперь что касается недостатков. Как и любая другая методика, контактная коррекция имеет свои противопоказания, поэтому обязательно убедитесь, что вам можно ею пользоваться. Неграмотно подобранные линзы создают условия для возникновения кератита, воспалению роговой оболочки глаза. Причиной этих неприятностей может стать и инородное тело, попавшее между глазом и линзой. Даже самая микроскопическая пылинка может принести массу проблем.

Существует также так называемый синдром "сухого глаза". Вызывается он длительным ношением неправильно подобранных линз или индивидуальной непереносимостью. Приводит к резкой непереносимости контактных линз, покраснению глаз, ощущению песка, засоренности глаз, появлению тумана. Сопровождает любой воспалительный процесс, повреждение роговицы, аллергическую реакцию на растворы.

Поэтому, если вы уже начинаете пользоваться линзами, обязательно ознакомьтесь с особенностями ухода за ними: малейшее несоблюдение правил их использования может привести к плачевным последствиям. Кроме того, вам нужно знать, что длительное непрерывное (порядка двух суток) ношение линз вызывает нарушение микрофлоры на роговице и впоследствии грозит серьезными заболеваниями.

Кстати, контактные линзы могут являться переносчиками серьезной глазной инфекции аcanthamoeba keratitis, поражающей роговую оболочку глаза и вызывающий слепоту. К столь неутешительному выводу пришли американские медики. Развитие болезни связано с ношением линз на 63%.

Также офтальмологи считают, что уменьшение уровня дезинфицирующего средства в городском водоснабжении может привести к увеличению количества микробов, формирующих глазную инфекцию. Сейчас, правда, появились специальные линзы, которые можно не снимать до 30 дней, а также однодневные линзы, уход за которыми заключается в ежедневной смене: их не нужно промывать и дезинфицировать.

Но даже однодневным линзам не под силу некоторые проблемы, например, вынужденное пребывание в загазованном, прокуренном или запыленном помещении. А все дело в том, что линзы очень быстро впитывают все запахи и газы – именно это и провоцирует раздражение роговицы. Ну и последнее предупреждение по поводу линз – не стоит надеяться, что они радикально "вылечат" зрение. Контактные линзы – это всего лишь оптика, хоть и не заметная внешне.

utro.ua