В Киеве усовершенствуют экстренную медпомощь

На выполнение поручения Киевского городского головы Леонида Черновецкого относительно надлежащей организации предоставления экстренной медпомощи в лечебно-профилактических учреждениях пациентам по самообращению, Главное управление здравоохранения и медицинского обеспечения Киевгорадминистрации поручило профильным учреждениям города подготовить персонал и материально-техническую базу медучреждений для предоставления соответствующей медпомощи.

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Ирена Кильчицкая.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, Кильчицкая отметила, что Киевский территориальный центр экстренной медпомощи и медицины катастроф организует проверку практических навыков персонала лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ).

По ее словам, непосредственное руководство ЛПУ обеспечит предоставление помощи в приемных отделениях больниц, разместит кабинеты интенсивной помощи на первых этажах амбулаторно-поликлинических учреждений, обеспечит надлежащее укомплектование медикаментами, инструментарием, организует обучение медицинского персонала.

Замглавы КГГА сообщила, что также будут установлены дорожные знаки "Пункт первой медпомощи" и "Больница", восстановлены вывески, схемы движения и другие указатели.

Напомним, что ранее КГГА заявила о намерении реконструировать важные объекты медицинской, образовательной и транспортной инфраструктуры. В первую очередь предполагается реконструировать все районные больницы и поликлиники.

MIGnews.com.ua