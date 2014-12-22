В Украине не будут повышать пенсионный возраст - Кириленко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов парламента.

Он подчеркнул: «Не нужно повторять те вещи, которые подхватила «братская» пресса, и которые не соответствуют действительности - никакой отмены стипендий не будет, никакого повышения пенсионного возраста не будет».

«А наоборот, планируется унификация законодательства, которое регламентирует определение пенсий, - все будут иметь пенсию, определенную на одинаковых принципах плюс для действующих пенсионеров будет осовременивание пенсий», - отметил Кириленко.