В Украине появится закон о профилактике алкоголизма

Более 650 тысяч жителей Украины злоупотребляют алкоголем, причем 85% из них – от 29 до 55 лет. Многие страдают от цирроза печени, алкогольного психоза, панкреатита, различных видов рака пищевода и поджелудочной железы, которые часто становятся причинами смерти.

Расчеты показывают, что уменьшив употребление спиртных напитков всего на 1%, можно уменьшить смертность на 0,5%, сохранив 11 тысяч человеческих жизней.

Не менее серьезные проблемы существуют и с наркоманией. Сегодня на наркологическом учете состоит более 116 тысяч человек, 78% которых – молодые люди до 30 лет.

Такие данные приводятся в пояснительной записке к законопроекту «Об основных принципах государственной политики в сфере профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании», зарегистрированному в Верховной Раде главой Комитета по вопросам здравоохранения Татьяной Бахтеевой.

Как отмечается далее, в сфере урегулирования этой сложной социальной проблемы превалируют репрессивные и запретительные меры, а не целенаправленная комплексная профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании. Вместе с тем, мировой опыт свидетельствует, что такими мерами борьбы улучшить алкогольную и наркологическую ситуацию невозможно, поскольку в основе должны лежать профилактические меры, направленные на формирование у населения активной жизненной позиции, негативного отношения к употреблению спиртных напитков и незаконного употребления наркотических средств, психотропных и токсических веществ.

Законопроект передан на рассмотрение профильного комитета 11 марта 2008 года.