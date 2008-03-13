Сегодня - Всемирный день почки

Этот день отмечается с 2006 года в каждый второй четверг марта по общей инициативе Всемирного нефрологического общества /International Society of Nephrology/ и Международной федерации почечного фонда /International Federation of Kidney-Foundation/.

В Украине День почки отмечается впервые.

Цель события – повышение осведомленности населения о важностях наших почек, как об удивительном органе, который играет ключевую роль в сохранении жизни и здоровья, а также распространение информации о том, что болезни почек встречаются часто, имеют разрушительные последствия, но поддаются лечению при ранней диагностике.

Почки регулируют объем жидкости в организме и фильтруют кровь, поступающую в них по почечным артериям. Удаление одной почки человек может пережить без значительных отрицательных последствий, поскольку ее функции возьмет на себя другая почка. Почки обильно снабжаются кровью, при этом в течение суток через них протекает примерно 230 л крови. Фильтруя кровь, они удаляют из нее ненужные и вредные вещества, которые затем выводятся наружу через уретру в составе мочи.

Для нормальной работы почкам нужно примерно в 20 раз больше кислорода, чем другим органам. Почки поддаются лечению лучше всего в периоды своей наибольшей активности – с 17 до 19 часов. На нарушение работы почек указывают потливость после еды, бессонница, зевота, отеки и вздутый живот.

Среди заболеваний мочевыделительной системы наиболее часто встречаются воспаления, в частности, воспаление почки /нефрит/, почки и почечной лоханки /пиелонефрит/, мочевого пузыря /цистит/ и мочеиспускательного канала /уретрит/. У мужчин преобладает воспаление мочеиспускательного канала, у женщин — мочевого пузыря и почки.

К неблагоприятным факторам, способствующим развитию воспаления в почке и почечной лоханке, относят переутомление, переохлаждение, истощение, снижение защитных сил организма, гиповитаминозы, заболевания половой и мочевыделительной системы.

Существуют врожденные заболевания мочевыделительной системы, которые могут сопровождаться частичной утратой функции почек и развития хронической почечной недостаточности /ХПН/, поддерживают воспалительный процесс и требуют, как правило, хирургического лечения. Между тем, многие болезни мочевыделительной системы могут длительное время протекать бессимптомно. Некоторые заболевания почек и поражения главных почечных артерий нередко проявляются только повышением артериального давления /гипертензией/.

На сегодняшний день во всем мире обращает на себя внимание рост числа больных с терминальной почечной недостаточностью. Приблизительно 1,8 миллионов людей в настоящее время получают заместительную почечную терапию, более 90% из них живут в индустриально развитых странах.

Исследования показывают, что во всем мире примерно каждый десятый взрослый имеет одну из форм поражений почек. Люди с хроническими болезнями почек находятся в группе риска и по повышенному артериальному давлению, сахарному диабету, сердечным приступам. Функция почек этих людей может также прогрессивно ухудшаться вплоть до того момента, когда возникает потребность в «замене» почки, которая заключается в проведении диализа для очистки крови или пересадке почки от донора.

ИнтерМедиа консалтинг