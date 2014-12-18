Правительство Украины будет вынуждено поднимать пенсионный возраст для населения – эксперт

Правительство Украины в связи с обострением социально-экономического кризиса в стране и как следствие - эмиграцией трудоспособного населения, будет вынуждено поднять пенсионный возраст населения, считает руководитель проектов «Лиги финансового развития» Андрей Блинов.

Такое мнение он высказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

По его словам, значительная часть трудоспособного населения рассматривает возможность трудовой миграции в страны ЕС, что является большой проблемой для рынка труда в условиях пенсионного кризиса, демографического кризиса и кризиса рождаемости.

«Министр социальной политики сказал, что у него есть надежда, что не придётся поднимать пенсионный возраст, но придётся. Европа поднимает, мы идем в этом плане четко по европейским стандартам», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, министр социальной политики Украины Павел Розенко заявил, что повышение пенсионного возраста не принесет бюджету Пенсионного фонда желаемого эффекта.