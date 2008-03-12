Вспышка острой кишечной инфекции в Броварах вызвана сальмонеллезом

По информации из Киевской областной санитарно-эпидемиологической станции, состоянием на 11 марта 2008 года зарегистрировано 28 случаев заболевания острой кишечной инфекцией в г. Бровары.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Минздрава Украины.

Состояние больных, предыдущий диагноз которых определен как гастроэнтероколит, сальмонеллез, характеризуется средней степени тяжести.

Все случаи заболеваний связаны с употреблением 7 марта продуктов в кафе "Карат", где в этот день проводились три мероприятия.

По предварительным данным лабораторных исследований, возбудителем заболевания является сальмонела энтеретидис, которая, вероятно, стала этиологическим фактором заболевания. Именно этот возбудитель был обнаружен в блюдах, которые входили в меню, и послужил фактором передачи заболеваний.

Состоянием на 12 марта, исследования источника возбудителя инфекции продолжаются. Окончательный вывод медиков будет обнародован после завершения лабораторных исследований.

Комплекс мер по ликвидации вспышки кишечных инфекций длится, и находится под контролем Министерства здравоохранения Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киевской области на протяжении 8-10 марта в инфекционное отделение Броварской центральной районной больницы с предварительным диагнозом - острый гастроэнтероколит госпитализированы 22 человека, которые 8 марта праздновали свадьбу в кафе "Карат".

Всего на свадьбе было 85 гостей.

Состояние здоровья госпитализированных - средней и легкой степеней тяжести.