В Минздраве - новый состав коллегии

Главным стратегическим заданием обновленной коллегии станет работа над реформированием медицинской отрасли по многим направлениям.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения Украины.

На днях в министерстве здравоохранения состоялось организационное заседание коллегии Минздрава. В ней приняли участие народные депутаты Украины, представители Академии медицинских наук и другие.

Министр здравоохранения Василий Князевич, отметил, что утвержденные правительством пять направлений развития здравоохранения должны наконец сдвинуть с места много разных серьезных проблем, а не остаться формальными чиновничьими лозунгами.

"Коллегия министерства будет тем органом, который будет влиять на все процессы в государстве, касающиеся здравоохранения" – отметил В.Князевич. Процесс развития отечественной медицинской отрасли до уровня европейской модели является процессом политически и финансово сложным, считает министр, а потому нуждается в согласованных действиях разных государственных органов власти.

По его словам, санитарно-эпидемиологическая служба должна получить более широкие полномочия и более мощные инспекторские функции, начиная от таможни к прилавку магазина.

Много проблем нужно решить и в фармацевтической отрасли, которая последние годы фактически была неконтролированным государством. "Не могут у нас быть лекарства дороже, чем в Америке. Я буду встречаться еще с фармацевтами, с бизнес-элитой. Революций не будет, но нужно создать цивилизованные правила игры", - отметил министр.

Кроме всего прочего, Василий Князевич напомнил о проблеме стандартизации украинской медицины. Когда министерство здравоохранения стандартизирует все виды медицинской помощи, диагностики и тому подобное, лишь тогда можно правильно проводить расчеты, закупки и финансировать отрасль, - считает министр.

Уже в ближайшее время министерство планирует перейти на адресную денежную плату за инсулин и жестко поставить вопрос борьбы с туберкулезом и ВИЧ/СПИДом. "Эти болезни не являются проблемой для медиков. Это проблема общественная, и решать ее нужно на общегосударственном уровне", - отметил Князевич.

Министр напомнил о подготовке к "Евро-2012". Главным заданием в этом направлении является, в первую очередь, переход отечественной медицины на евростандарты.