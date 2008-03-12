Грипп и ОРВИ покидают Украину

По информации из "Украинского центра гриппа и острых респираторных инфекций" Минздрава Украины, заболеваемость гриппом и другими респираторными инфекциями снизилась на 7,4%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Минздрава Украины.

По словам директора Центра гриппа Аркадия Фролова, в двух контрольных городах, - Львове и Симферополе, - продолжает сохраняться эпидемически напряженная ситуация, о чем свидетельствуют показатели реальной заболеваемости респираторными инфекциями. Эпидемические пороги превышены во Львове - на 19,6%, Симферополе - на 8,9%. В других контрольных городах, в том числе и в Киеве, эпидемическая волна заболеваемости гриппом снизилась за параметры региональных эпидемий.

На прошлой неделе зафиксирован летальный случай от гриппа. В Донецкой области погибла девочка (1 год 4 месяца). Невзирая на срочную госпитализацию и реанимационные мероприятия ребенка спасти не удалось. Предыдущий диагноз - эпилепсия, судорожный синдром, - не подтвердился. Вместо этого, по результатам исследований методом люминесцентной микроскопии обнаружен позитивный результат к гриппу В в образцах легких. По данным медиков, причиной смерти стала молниеносная форма гриппа.

Исходя из вышеизложенного можно считать, что на данном этапе наблюдается снижение активности эпидемического процесса гриппа. Однако, уменьшать объем противоэпидемических, профилактических и организационных мероприятий, которые должны способствовать снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ, оснований нет.