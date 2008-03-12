Детей, пострадавших от туберкулиновых проб, обследуют повторно

По распоряжению министра здравоохранения Украины В.Князевича, создана рабочая группа для обследования детей из села Мизякивские Хутора Винницкой области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Минздрава Украины.

Рабочая группа создана по просьбе родителей.

Будут проанализированы результаты обследований и медицинской помощи, которую предоставляли детям раньше. Детей обследуют в Институте педиатрии акушерства и гинекологии АМН Украины и в Украинской детской специализированной больнице «ОХМАТДЕТ».

Детям окажут необходимую медицинскую помощь, в том числе стационарную и реабилитационную, с соответствующим медикаментозным обеспечением.

Состоится повторное служебное расследование всех обстоятельств проведения туберкулиновой пробы.

Контроль за выполнением приказа возложен на первого заместителя министра, главного государственного санитарного врача Украины Николая Проданчука.

Справка УНИАН. 13 апреля 2006 года в Винницкую центральную районную больницу и Винницкую областную детскую больницу для обследования госпитализированы 35 детей из с. Мизяковские Хутора Винницкого района, которые жаловались на плохое самочувствие после проведения в школе туберкулинодиагностики (были вакцинированы 93 школьника).

Течение болезни - легкой степени тяжести. На территории села, где проводилась вакцинация школьников туберкулином, специалистами областного управления здравоохранения проводилось медицинское расследование.

Тогда же, в связи со случаями необычной реакции на пробу Манту у детей, проведение этой процедуры было временно приостановлено по всей Украине.

Была создана комиссия специалистов Центра иммунобиологических препаратов, работающих на ЗАО «Биолик» (Харьков), где производится туберкулин.