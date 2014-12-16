Норвежский совет по делам беженцев откроет представительство в Украине

Об этом сказал региональный директор НСДБ Рахман Шихмаммадов заместителю министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергею Устименко, сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.

"Предполагаем, что наш офис будет открыт в Северодонецке и работать в нем будут также представители местной общины. Это откроет возможность создать новые рабочие места и, соответственно, провести обучение персонала. Правительство Норвегии выделило нам фонды, чтобы мы, в свою очередь, помогли людям пережить зимние холода", - сказал Шихмаммадов.

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Он отметил, что в программах НСДБ в 25 странах в Африке, Азии, Америке и Европе работают 4,7 тыс. человек, большинство из которых являются местными жителями.

По словам Шихмаммадова, НСДБ специализируется на быстром реагировании в вопросах обеспечения жильем, продуктами, водой, предметами санитарии и гигиены, предоставлении образовательных услуг, а также информационно-консультативной и правовой поддержки.

"Мы благодарны Королевству Норвегия за внимание к нашей сложной ситуации и за искреннее стремление содействовать в ее решении. В Украине сейчас более 642 тыс. переселенцев. Больше всего - в Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Киевской областях и в Киеве. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить им выплату пособий и пенсий, помочь с поиском работы, с устройством детей в детсады и школы и тому подобное. Кроме того, в системе социальной защиты в Луганской и Донецкой областях есть интернатные учреждения, подопечные которых также нуждаются в неотложной помощи и поддержке. Проблемы остаются, и мы открыты к сотрудничеству в их решении", - подчеркнул Устименко и пообещал содействие министерства в организации работы НСДБ в Украине.

*** Норвежский совет по делам беженцев был основан в 1946 году, является неправительственной гуманитарной организацией Королевства Норвегия.