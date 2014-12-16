На оккупированных боевиками территориях Донбасса продолжает ухудшаться гуманитарная ситуация - СНБО
На оккупированных боевикам территориях Донбасса продолжает ухудшаться гуманитарная ситуация
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«В населенных пунктах, которые контролируются террористами, продолжает ухудшаться гуманитарная ситуация и растет недовольство людей действиями боевиков», - сказал он.
«Мы уже неоднократно сообщали о протестах граждан, которые среди прочего требуют от боевиков справедливого распределения гуманитарной помощи», - напомнил спикер СНБО.
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«Вчера в Горловке террористы пытались организовать выдачу людям сертификатов на получение помощи, в результате чего люди фактически взяли штурмом помещение местной администрации, в частности были выбиты стеклянные двери, несколько человек в результате давки получили травмы», - отметил Лысенко.