Кофеманы рискуют остаться без потомства

Потребление всего трех чашек кофе в день снижает способность мужчины к рождению нормальных детей, полагают авторы нового исследования.

Ученые из Брэдфордского университета и Калифорнийского университета в Беркли обнаружили генетические повреждения в клетках половых органов у мужчин, употребляющих кофеин в средних дозах. Это может привести к смерти эмбриона или к рождению ребенка с дефектами и генетическими заболеваниями.

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