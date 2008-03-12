Кофеманы рискуют остаться без потомства
13:23, 12 марта 2008Страна
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Повреждаются клетки половых органов
Потребление всего трех чашек кофе в день снижает способность мужчины к рождению нормальных детей, полагают авторы нового исследования.
Ученые из Брэдфордского университета и Калифорнийского университета в Беркли обнаружили генетические повреждения в клетках половых органов у мужчин, употребляющих кофеин в средних дозах. Это может привести к смерти эмбриона или к рождению ребенка с дефектами и генетическими заболеваниями.
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