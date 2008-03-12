Чтобы не попасть в больницу от передозировки витаминов...

Простой вопрос: знаете ли вы, почему коренные народы севера, убив белого медведя, первым делом выбрасывали печень хищника? Ответ: боялись умереть от передозировки витаминов. Вернее, от смертельной для человека дозы витамина А, который накапливался в этом органе животных. Мы, конечно, белых медведей не едим, но стремление быстрее витаминизировать свой организм после зимы имеет не только плюсы, но и минусы.

Означает ли это, что по весне от витаминов нужно отказываться? Нет, разумеется. Но, как и все в этой жизни, восполнять дефицит полезных веществ нужно, как минимум, с умом.

В Советском Союзе с 1982 по 1986 год сотрудниками отдела витаминов Института питания АН СССР были проведены, наверное, последние масштабные исследования, целью которых было определить, насколько полноценно питаются наши граждане. Учитывалось многое: возраст, социальный и профессиональный статус, особенности места проживания и национальной кухни, и прочая, и прочая… Единственное, что было установлено точно для всех – весной подавляющее число людей от пастуха до академика испытывают острую нехватку витаминов.

Этот тезис с удовольствием принял народ и с энтузиазмом производители витаминов. Благодаря усилиям последних, сегодня любую болячку, случившуюся с нами по весне, мы тут же списываем на авитаминоз, или, точнее сказать, на гиповитаминоз, поскольку первый термин означает, что витаминов у нас в организме не осталось вовсе, даже тех, что должен вырабатывать сам человек.

Гиповитаминозы, которые чаще всего возникают из-за резкого снижения количества полезных компонентов в овощах и фруктах после долгого хранения или транспортировки, конечно, пагубно отражаются на здоровье. Однако, не напрямую, а скорее, подстегивая общее весеннее недомогание, вызванное недостатком углекислоты в сосудах головного мозга и целым комплексом иных причин.

Кроме всего прочего, снижение уровня витаминов в организме происходит из-за дефицита в рационе той или иной пищи. По-научному, это называется «недостаток продуктов-носителей». В общем, дефицит есть, и восполнять его мы стремимся без руля и без ветрил. Идем в аптеку, покупаем тонны разноцветных шариков и капсул и едим их, едим, едим…

Конечно же, самые «правильные» витамины - это те, которые в продуктах. Однако, в ситуации весеннего гиповитаминоза необходимое количество натуральных витаминов получить непросто. Для этого придётся ежедневно уминать где-то по 3 килограмма яблок. В пересчёте на рубли, такой «курс витаминизации» семьи из 4-х человек будет равен стоимости хорошего компьютера. Так что, без витаминных шариков все же не обойтись.

Однако, неколебимая уверенность в том, что, чем больше витаминов мы в себя забросим, тем лучше себя будем чувствовать, нередко приводит к прямо противоположным результатам. От аллергических реакций, до мочекаменной болезни и интоксикации. Дело в том, что из выделенных на сегодня 12 витаминов и нескольких витаминоподобных веществ у каждого человека возможна нехватка лишь некоторых их них.

Так что нет никакого смысла, скажем, при дефиците витаминов А и Е нет никакого смысла налегать на витамины В и Р. По каждому из витаминов существует физиологическая норма, она указывает, как часто и в каком количестве его надо поглощать. Некоторые (например, витамин С) нужно потреблять ежедневно. При этом важно знать, что друг друга витамины подменять не могут, поскольку имеют уникальные формулы, разные формы доставки и усвояемости организмом.

Иными словами, прежде чем приступать к курсу витаминизации необходимо побеседовать с врачом, который поможет выбрать эффективное и желательно недорогое профилактическое средство. А, главное, вместе с рецептом вынести из кабинета точные рекомендации по применению этого снадобья. Последнее поможет избежать передозировки и лучшему усвоению разных групп витаминов.

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