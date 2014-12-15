Сегодня из Киева в зону АТО отправится Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Пирогова

Сегодня из Киева на боевые позиции в зону проведения антитеррористической операции отправится мобильная группа Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Н.Пирогова (ПДМГ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили на пресс-конференции председатель наблюдательного совета ПДМГ им. Пирогова, правительственный уполномоченный по вопросам этнонациональной политики в Киеве Геннадий Друзенко, президент Совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк и командир военного мобильного добровольческого госпиталя, врач-травматолог Максим Цыганок.

Как отмечалось, госпиталь создан сугубо на волонтерских началах.

«Это исключительно добрая воля людей, принимающих персональное участие, которые помогают разными средствами и жертвуют на такую помощь бойцам в АТО», - проинформировали участники пресс-конференции.

В составе указанной группы отправляется, в частности, мобильная современная операционная с неформальным названием «ангел», сконструированная на базе автомобиля «Урал 4320», полностью оборудованная по своему предназначению, в том числе обеспеченная подачей света, воздуха, воды и т. п. Как уверяют медики, в ней можно оперировать до 30-ти пациентов в сутки.

Также в составе госпиталя - реанимобиль на базе «Пежо»; две большие машины с сопутствующим снаряжением, в том числе лекарствами, запасом продуктов питания.

Кроме того, в зону АТО отправляется «Фольксваген Т4», подаренный гражданами Литвы, в котором будет находиться личный состав госпиталя, и автономная электростанция.

Кроме того, едут цистерны с горючим, за счет которого должны быть обеспечены независимая от условий в зоне АТО робота добровольцев медбатальона и функционирование оборудования и машин.

По информации Друзенко, в составе первой мобильной группы госпиталя участвуют 26 добровольцев из разных регионов Украины. Среди них - 9 врачей, 11 сотрудников младшего медперсонала и вспомогательный персонал. Все прошли обучение по военно-тактической медицине.

Место дислокации госпиталя будет меняться в зависимости от ситуации в зоне АТО.

«Сейчас мы едем в штаб сектора Б. И он определяет место базирования в зависимости от ситуации, которая, как известно, меняется ежедневно, поскольку преимущество нашего госпиталя в том, что он на колесах. Мобильность - это ключевое слово, и в отличие даже от военных мобильных госпиталей, которые разворачиваются в палатках, у нас операционные на «Урале». То есть он выезжает и принимает раненых», - отметил Друзенко.

По его словам, юридически подразделение добровольческого госпиталя входит в состав научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Министерства здравоохранения Украины.

Представитель Минздрава на пресс-конференции уверил, что в ведомстве готовы к сотрудничеству с инициаторами других медицинских батальонов. Отмечалось, что механизм «легализации» медицинских работников уже отработан на примере Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Н.Пирогова.