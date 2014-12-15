В Одессу прибыли 68 детей из зоны АТО

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС в Одесской области, сегодня спасатели встретили поезд «Харьков-Одесса», на котором приехали 68 детей и 6 сопровождающих из Луганской области. Прибывшие разместятся в санатории «Люстдорф».

«Кроме того, приехала женщина-инвалид, которую отправили в пгт Сергеевка. Работники службы спасения помогли детям выйти из вагонов и перенести вещи в автобусы», - говорится в сообщении.