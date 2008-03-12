В ряде частных клиник можно заразиться СПИДом и гепатитом

«Неправильное проведение в ряде частных клиник профилактических мероприятий создает условия для распространения среди населения инфекционных заболеваний, в том числе СПИДа и гепатитов». Об этом говорится в официальном сообщении Министерства здравоохранения Азербайджана.

В документе подчеркивается, что одной из основных проблем, стоящих сегодня перед азербайджанским здравоохранением, является предотвращение распространения СПИД и различных видов гепатита и профилактика этих заболеваний:

«Одним из важнейших условий профилактической работы является правильная организация стерилизации хирургических инструментов и материалов, правильное обезвреживание одноразовых шприцов и медицинских отходов с их последующим сожжением без сброса в бытовые отходы. К сожалению, в некоторых частных клиниках, где был проведен осмотр, эта работа организована неправильно.

В результате создаются условия для распространения среди населения инфекционных заболеваний, в том числе СПИДа и гепатитов. Кроме этого, в результате того, что сотрудники на местах не следуют нормам чистоты, персонал не соблюдает санитарно-гигиенические нормы, в анализах, взятых с медицинских принадлежностей и у отправляющегося на операции медицинского персонала, обнаружены кишечные палочки, выявлены также носители стафилококка.

Самое страшное, что среди носителей есть и врач – отоларинголог, врач, занимающийся новорожденными, и средний медперсонал. Этот факт еще раз подтверждает, что текущее обследование медработников, занятых в хирургии, родовспоможении и отделениях новорожденных, проводится неправильно».

Минздрав указывает на то, что в то время, как медучреждениям выдается лицензия на осуществление конкретного рода деятельности, они проводят и другие операции, не отвечающие их профилю.

Кроме того, в документе указывается на то, что приказы о принятии на работу этих врачей отсутствуют, трудовые договора с ними не подписываются, у этих лиц не требуются также документы, подтверждающие их медицинское образование.

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