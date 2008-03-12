Мужчинам и женщинам нужны разные лекарства

Ученые заявляют, что мозг мужчин и женщин может влиять на их предрасположенность к различным заболеваниям, а также определять их реакцию на лекарства.

Ученые уже давно заметили, что женщины, к примеру, более предрасположены к депрессии и к булимии, в то время как мужчины - к болезни Паркинсона.

Исследования мозга мужчин и женщин показали, что они имеют различную структуру.

Ученые считают, что если соединить эти два факта, то можно сделать вывод о том, что лекарства будущего должны быть разными для мужчин и женщин.

Большинство лекарств сегодня испытываются на мужчинах. Это означает, что для женщины они могут оказаться не столь эффективными.

Ученые объясняют, что между формированием половых органов и формированием мозга существует довольно значительная разница во времени. Половые органы формируются в первой половине беременности, в то время как структура мозга - во второй и частично после рождения.

Именно поэтому, считают ученые, существует вероятность ошибки - когда пол человека не совпадает с "полом" мозга.

Профессор Дик Свааб из Института исследования мозга в Амстердаме долгое время изучал транссексуалов, которые утверждали, что уже в раннем детстве чувствовали, что родились в "чужом" теле.

Свааб говорит, что, исследуя подобные случаи, ученые обнаружили у некоторых мужчин женскую структуру мозга.

"Пол" мозга частично определяется уровнем различных гормонов: у женщин превалирует гормон эстроген, а у мужчин - тестостерон.

Ученые обнаружили, что гормоны могут влиять на предрасположенность к различным заболеваниям. К примеру, у женщин, страдающих от рассеянного склероза, уровень мужского гормона тестостерона намного ниже, чем у здоровых женщин.

Подобная же зависимость наблюдается в случаях болезни Паркинсона, которая гораздо шире распространена среди мужчин, чем среди женщин.

По словам Гленды Гиллис из Империал колледжа Лондона, одна из версий заключается в том, что эстроген может играть защитную роль для нейронов.

Некоторые эксперименты с лабораторными крысами частично подтверждают эту теорию. К примеру, крысы-самки, у которых были удалены яичники, и соответственно резко снижен уровень женского гормона, проявляли такую же реакцию на симптомы болезни Паркинсона, как и крысы-самцы.

Когда им впрыскивали достаточное количество эстрогена, крысы восстанавливали свою защитную реакцию на болезнь.

В то же время у кастрированных крыс-самцов наблюдались менее выраженные симптомы болезни. Однако эстроген не оказывал чудесного лечебного действия на них, более того, состояние самцов лишь ухудшалось в присутствии повышенного женского гормона.

Гиллис считает, что, видимо, в организме существует некая запрограммированная реакция на "чужеродные" гормоны. Это означает, что лекарства могут иметь различный эффект на женский и мужской организмы.

С подобным выводом согласны многие ученые, в том числе Анита Холдкрофт - также из Империал колледжа Лондона. Холдкрофт отмечает, что уровень гормонов в женском организме, в отличие от мужского, постоянно изменяется, а от этого может зависеть действие лекарств.

Холдкрофт изучала мозг женщин во время и после беременности. Она обнаружила, что во время беременности мозг женщин уменьшается, а в первые полгода после родов постепенно восстанавливает свой размер.

Холдкрофт говорит, что пока неясно, ни почему это происходит, ни к каким последствиям это приводит.

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