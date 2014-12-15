Задержаны машины с гуманитарной помощью от штаба Ахметова

Как сообщается в обращении Гуманитарного штаба Рината Ахметова, 14 декабря, на блокпосту возле населенного пункта Богатырь, в 29 км от г. Курахово Донецкой области, батальон «Днепр-1», который является структурным подразделением МВД, остановил 22 грузовых машины с гуманитарной помощью.

Читайте такжеШтаб Рината Ахметова отправляет новые гуманитарные рейсы на Донбасс

"В составе данного гуманитарного рейса, который следовал из Днепропетровска в Донецк, – около 400 тонн продуктов: макаронные изделия, мука, овсяные хлопья, печенье, подсолнечное масло и сгущенное молоко. В одной из машин – манная крупа и детские каши для детей в возрасте от 0 до 2 лет. Продукты питания предназначались для самых незащищенных категорий мирных жителей Донецкой и Луганской областей – это инвалиды 1-2 групп, в том числе дети, пенсионеры старше 65 лет, матери-одиночки, многодетные семьи, семьи, которые воспитывают детей-сирот или детей-инвалидов, участники Второй мировой войны, а также те, кто получил инвалидность в Афганистане, дети-сироты и беременные женщины", - отмечается в обращении.

Читайте также60% жителей в зоне АТО остро нуждаются в продуктах питания - исследование

"Регион, по оценкам ООН, находится на грани гуманитарной катастрофы, как минимум 900 000 человек – за чертой бедности и нуждаются в немедленной гуманитарной помощи. Эта помощь – единственная возможность выжить там без денег, социальных выплат и работы. Формальным поводом для отказа сегодня стали дополнительные требования к пакету документов на груз, к самому грузу вопросов у проверяющих не было. При этом представители батальона «Днепр-1» МВД Украины отказались составлять протокол, требования были зафиксированы в объяснительной водителя.

Тем не менее, мы допускаем, что возможной причиной задержания является попытка политизации помощи со стороны руководства батальона «Днепр-1». Соответствующие заявления в социальных сетях сделал Валентин Манько - по сути, предложив обменивать гуманитарную помощь на военнопленных". - говорится в обращении.

Читайте такжеТреть жителей оккупированных территорий считают, что бедственное положение терпеть уже невозможно

В документе подчеркивается, что "как и все предыдущие, этот гуманитарный рейс сопровождался необходимым пакетом, а также официальным письмом от Гуманитарного штаба в Министерство обороны, СБУ, Генеральный Штаб, ГАИ, Национальную гвардию, Штаб АТО".

"В течение последних четырех месяцев этих документов было достаточно, чтобы помощь могла дойти до адресата. В течение четырех месяцев рейсы периодически проходили проверку со стороны Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и представителя УВКБ ООН. Завтра, 15 декабря, машины отправятся с новым набором документов и в сопровождении СМИ. К сожалению, в 21-м веке в центре Европы нам приходится сражаться за право доставлять в зону гуманитарной катастрофы помощь для спасения жизней людей. Гуманитарная помощь становится предметом спекуляции политиков", - говорится в документе.

Представители штаба Ахметова акцентируют, что блокирование помощи мирному населению, находящемуся на грани выживания - недопустимо.

"В связи с этим инцидентом Гуманитарный штаб направил сегодня официальные письма на главу государства, в МВД, ответственные органы и структуры. Мы призываем наших партнеров - международные организации и миссии, которые вместе с нами мониторят гуманитарную ситуацию и направляют свою помощь на Донбасс – не оставаться в стороне от сложившейся ситуации и не дать возможности политизировать гуманитарную помощь в чьих-либо интересах.

Со своей стороны, Гуманитарный штаб заявляет, что продолжит оказывать гуманитарную помощь: прозрачно, в соответствии с международными стандартами и только мирному населению. Ринат Ахметов помогал, помогает и будет помогать своим землякам", - подчеркивают в обращении.